Sanidad vigilará que se usa el pasaporte Covid para entrar en bares, con sanciones que recaerán en el local

"El incumplimiento en ningún caso es de los clientes, es del local", que "en ningún momento" debe permitir el acceso a alguien que no presente su certificado Covid, ha explicado este jueves el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, a preguntas de la prensa sobre el rechazo de los hosteleros cántabros hacia esta medida, que entienden que no debería estar en vigor tras el auto judicial, y sobre el recurso que han presentado hoy contra la ultima actualización del semáforo Covid, según la cual subían de 19 a 27 los municipios en nivel de alerta 3, que es el nivel a partir del que Sanidad aplica el pasaporte para entrar en los bares.

Según ha dicho el consejero, está previsto "exigir y ver que se cumple la resolución" y que las personas que permanecen dentro de bares en municipios de nivel 3 o 4 -actualmente hay 27 en el primero y ninguno en el segundo- han mostrado su certificado, aunque si lo falsifican la responsabilidad ya no recaería sobre el local, al que solo se pide que lo solicite. "No les pedimos que comprueben si está falsificado, si es del padre o de la madre", ha aclarado.

Con respecto a la interposición del recurso de los hosteleros contra el semáforo Covid Rodríguez ha dicho "no tiene nada que valorar" porque "cada cual es libre de hacer las demandas que considere", pero sí se ha pronunciado en torno a los argumentos aportados por el sector, que considera que "no estamos" en nivel 3 como ha determinado Sanidad y apunta que los informes no tienen en cuenta en sus cálculos el aumento de población que se produce en verano en varios municipios gracias al turismo.

Para el consejero, éste es un "tema absolutamente sanitario", y aunque entiende "el lío que tienen algunos con el cálculo de las tasas", ha recalcado que "la medicina es una disciplina científica" y "cuando tomamos decisiones nos basamos en la ciencia".

"Lo demás son opiniones", ha sentenciado, exhortando a "quienes duden de como se calculan las tasas a que nos presenten algún artículo científico que diga hay que calcularlas en base a la población flotante, que es una cosa que se sale de toda reglamentación académica".

En este sentido, ha apuntado que tampoco lo hacen así otros países "con mucha tradición turística y mucha población flotante", como Italia, Grecia o Francia, porque "eso no tiene ningún sentido".

Por ello, ha rogado "respeto" al trabajo de los técnicos de Salud Publica y ha opinado que "cada profesión lo que tiene que hacer es zapatero a sus zapatos, dedicarse a lo suyo". "Los políticos a hacer política, los jueces a juzgar y los técnicos de Salud Publica a calcular tasas, que para ellos es como para un cirujano coger un bisturí", ha sentenciado.

SOLO 200 DE MÁS DE 3.200 CONTAGIADOS SON TURISTAS

Y aunque el consejero no cree que haya que incluir en los cálculos a la población flotante, ha aclarado que para "observar lo que saldría" se ha recalculado teniéndola en cuenta y "es irrelevante para los niveles de incidencia que tenemos", pues ha precisado que en los últimos 14 días, de más de 3.200 positivos solo 200 son de fuera de Cantabria, por lo que "el indicador de incidencia no se ve afectado sustancialmente por ese tema".

Rodríguez ha considerado que "a estas alturas de la pandemia tenemos que ser realistas y no jugar a hacernos trampas a nosotros mismos", por lo que ha apostado por "no edulcorar la situación" y tomar medidas "en base a la realidad de la región".

SECUELAS COVID

Y es que el objetivo de Sanidad "sigue siendo evitar que la gente se infecte", no solo que no acabe en los hospitales y, porque "todavía no sabemos las consecuencias que puede tener a largo plazo infectarse".

Según el consejero, solo se conoce "la punta del iceberg de las secuelas", que son los casos de Covid persistente, pero todavía "no somos capaces de dimensionar" las secuelas en salud mental ni las orgánicas o físicas.