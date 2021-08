La cantante María Isabel anunciaba la semana pasada su retirada de la música, al menos, durante un tiempo, por problemas de ansiedad. La artista llevaba trabajando en el mundo de la industria musical desde que era una niña, cuando triunfó como ganadora de Eurojunior con su Antes muerta que sencilla. Sin embargo, tal y como explica en sus redes sociales, ahora se ve en la obligación de tomarse un respiro, meditar y dedicar tiempo para cuidar su salud.

Tras una semana de silencio, la artista ha reaparecido en el programa Espejo público para contar cómo se encuentra y dar algunos detalles sobre su patología. María Isabel achaca la raíz de su ansiedad al apego emocional que siente hacia su familia: "Tomé la decisión de irme a Madrid y en este mundo he cogido miedos, miedo a estar sola en un hotel a viajar sola, me veo muy pequeña en el mundo y por eso he cogido ansiedad".

La exconcursante de Tu cara me suena ha reconocido que su trabajo es incompatible con sus problemas de ansiedad y que, por ello, ha tomado la decisión de retirarse temporalmente. "Quiero superar eso y una vez que supere esos miedos, me encantaría volver", ha añadido. Respecto a este último año condicionado por la pandemia, la onubense ha detallado que la Covid-19 no ha influido en el recrudecimiento de su enfermedad, pero sí ha reconocido que la idea de celebrar un concierto con tanta gente a le da miedo.

Además, María Isabel ha explicado que al pasar más tiempo con sus padres se ha dado cuenta de que su apego hacia su familia ha aumentado y, por consiguiente, su ansiedad. Finalmente, la artista ha querido lanzar un mensaje a los telespectadores y ha animado a todos aquellos que tengan problemas psicológicos a que acudan a un especialista. "La salud mental es muy importante, tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos que cuidarlo porque es para toda la vida", ha terminado.