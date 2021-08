Salud prorroga el cierre de interiores del ocio nocturno otros quince días

El consejero ha indicado que cuando se cumplen tres semanas después de la entrada en vigor de esa medida se está comprobado que las mismas están siendo efectivas, y se ha observado su efecto con un cambio de incidencia del virus.

Por ello ha manifestado que "lejos de cometer el error de caer en el triunfalismo y de cambiar el rumbo", los técnicos consideran que es necesario continuar con estas medidas que han supuesto una baja de los positivos entre los más jóvenes.

"Debemos ser prudentes y mantener medidas aunque sabemos son difíciles. Hay indicios de que vamos por el buen camino pero no sería prudente salirnos del mismo ahora", ha indicado Pablo Fernández que ha insistido en que el número de positivos entre los más jóvenes sigue siendo muy elevado, con cifras no alcanzadas en anteriores olas.

Ha explicado que la semana pasada ya se inició el descenso, registrándose una tasa de 435 nuevos casos por 100.000 habitantes, una bajada del 25% que nos sitúa por debajo de la media nacional. En mayores de 65 años también se empieza a detectar una disminución, pero ha manifestado que la misma aún no se traduce en la bajada de hospitalizaciones en planta y menos aún de UCI.

"En lo referido el indicador de hospitalizaciones llevamos una tendencia a la estabilización pero con dientes de sierra y no sabemos muy bien cual va ser la situación", ha dicho el consejero.

En este sentido la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, ha coincidido con el consejero en que aunque la situación en planta es estable y no llega a subir como anteriormente si preocupan más los niveles de UCI que, aunque lentamente, se van incrementando.

Saavedra ha incidido en que siguen preparados para una posible subida y cuentan ya con 42 camas de UCI activadas para Covid que podrían seguir creciendo si fuese necesario.

Ha relatado que si bien hasta ahora no fue necesario suprimir la actividad programada, ahora mismo tanto en HUCA como en Cabueñes sí que se está revisando la misma porque podría ser necesario aplazada cierta actividad y ciertas intervenciones no urgentes ya que la UCI no Covid tiene una situación importante de ocupación.

VACUNACIÓN

Respecto al proceso de vacunación, el consejero ha indicado que las vacunas que se están administrando tienen alto nivel de eficacia pero por supuesto no posibilitan un 100% de protección, por lo tanto el tener un alto nivel de cobertura de vacunación no supone que nos podamos relajar y dejar de cumplir con las medidas de protección.

Ha relatado que son diferentes realidades y perfiles los de las personas vacunadas que ingresan: hay algunas que no tienen pauta completa de vacuna, otras que la tienen pero muy reciente y por tanto aun sin efecto inmunizador u otras que aun vacunadas tienen una situación que por razones de salud no generan tanta.

En este sentido ha indicado que ahora mismo la variante Delta supone ya el 60 o 70% de los casos de transmisión en Asturias y se trata de una variante que se transmite con mucha más velocidad por lo que se hace aun más necesaria la mayor inmunización de la ciudadanía.