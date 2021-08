La 'desafiante' reacción de Kiko Rivera al dolor de su madre, Isabel Pantoja, en su cumpleaños más triste

Isabel Pantoja dio la bienvenida a sus 65 años el pasado lunes. Sin embargo, este cumpleaños no tuvo nada que ver con el que vivió el pasado año: por primera vez en mucho tiempo, la tonadillera lo celebró sin la compañía de sus hijos. De hecho, a diferencia de su hermana, Isa Pantoja, Kiko Rivera ni siquiera la felicitó. Al menos, públicamente.

Muy serio, el Dj ha llegado este jueves a su casa y, sin mediar palabra, ha lanzado una mirada desafiante a la prensa tras ser preguntado por el dolor de su madre, tal y como han podido recoger las cámaras de Europa Press.

De esta forma, el productor musical no ha aclarado si él o sus hijas, quienes sí tienen contacto con su abuela, se han puesto en contacto con ella durante esta semana. Por su parte, Irene Rosales tampoco se ha pronunciado al respecto.

El gesto del artista se aleja del que su hermana demostró en El programa del verano, espacio donde colabora, y en el que decidió leer una carta dedicada a la cantante. La joven ha peleado a capa y espada por tender puentes con la tonadillera y, de hecho, esta vez sí logró un acercamiento.

Según contó la tertuliana el pasado martes en el espacio de Mediaset, su madre le cogió el teléfono tras meses de distanciamiento. "Yo se le dije: 'No me creo que esté hablando contigo, porque me resultó increíble después de tanto tiempo'", reconoció, muy feliz, en el plató.

En este sentido, Anabel Pantoja tampoco dudó en felicitar a su tía. Lo hizo a través de Instagram y publicando una cariñosa fotografía de ambas. "Te quiero", escribió, tal y como pudieron leer sus miles de seguidores en la plataforma.