Sean Baker, Todd Haynes, François Ozon, Céline Sciamma o Paul Verhoeven, en 'Perlak' del Festival de San Sebastián

Además, el escritor Emmanuel Carrère presentará su segunda ficción como director y también se mostrarán, entre otros, los debuts de Shipei Wen y Charlotte Gainsbourg, según ha dado a conocer este jueves el certamen cinematográfico donostiarra.

'Competencia oficial', la comedia con la que Gastón Duprat y Mariano Cohn participarán próximamente en la Mostra de Venecia, inaugurará Perlak a concurso. Los directores argentinos, responsables de títulos como 'El artista' (2008), 'El hombre de al lado' (2009), 'El ciudadano ilustre' (2016) o 'Todo sobre el asado' (Culinary Zinema, 2016), presentarán esta tragicomedia ambientada en el mundo del cine. Penélope Cruz interpreta a una excéntrica cineasta y Antonio Banderas y Oscar Martínez, a un actor de Hollywood y a un intérprete de teatro radical, respectivamente.

Al margen de la competición por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, la clausura de la sección será un documental, proyectado también fuera de concurso en el reciente Festival de Cannes, 'The Velvet Underground', en el que Todd Haynes analiza la trascendencia del célebre grupo de rock liderado por Lou Reed.

El director estadounidense, que fue presidente del jurado oficial de San Sebastián en 2013, es el autor de títulos premiados como 'Far from Heaven' (Lejos del cielo, 2002), 'I'm Not There' (2007), 'Carol' (2015) y 'Wonderstruck' (Perlak, 2017).

'Perlak' incluirá dos proyecciones especiales fuera de concurso en reconocimiento a dos de las películas más aplaudidas en el último Festival de Cannes. Se trata de 'Titane', de la directora francesa Julia Ducournau, y 'Drive My Car', del japonés Ryusuke Hamaguchi.

Ducournau, la segunda mujer que conquista la Palma de Oro en la historia del festival galo, debutó con el filme de género 'Raw' (Grave, 2016) y ahora regresa con 'Titane', otra "inclasificable mezcolanza de géneros" protagonizada por Agathe Rouselle y Vincent Lindon.

Basada en un relato breve de Haruki Murakami, 'Drive My Car', que ganó el Premio al mejor guion y el Premio FIPRESCI en Cannes, aborda la historia de un actor y director de teatro que acepta montar la obra Tío Vania de Chéjov mientras trata de recuperarse de un drama personal. Hamaguchi, que ya concursó en el festival francés con 'Netemo Sametemo / Asako I & II' (Perlak, 2018), presentó su ópera prima, 'Passion' (Pasión, 2008), en New Directors.

'PERLAS' A CONCURSO

Hamaguchi participará en 'Perlak' por partida doble, pues también presentará 'Guzen to sozo / Wheel of Fortune and Fantasy (La ruleta de la fortuna y la fantasía)', con la que este año ganó el Oso de Plata Gran Premio del Jurado en la Berlinale. Este filme, que sí optará al Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián como el resto de los que integran la sección, es un tríptico de cuentos unidos por la memoria, el engaño y el destino.

La directora francesa Céline Sciamma, que mostró 'Bande de filles / Girlhood' (Premio TVE-Otra mirada, 2014) y 'Portrait de la jeune fille en feu' (Retrato de una mujer en llamas, 2019) en 'Perlak', regresa a esta sección con 'Petite maman', que narra la amistad entre dos niñas y que también formó parte de la competición oficial de Berlín.

Además, concursarán tres directores que en los últimos años han competido en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián y cuyos nuevos trabajos pudieron verse en Cannes: Joachim Lafosse, François Ozon y Louis Garrel.

Por un lado, Lafosse muestra en 'Les intranquilles / The Restless' cómo la enfermedad mental marca la relación de una pareja. El realizador belga obtuvo la Concha de Plata a la mejor dirección con 'Les chevaliers blancs / The White Knights' (Los caballeros blancos, 2015).

François Ozon, ganador de la Concha de Oro y del Premio del Jurado al mejor guion por 'Dans la maison' (En la casa, 2012), traerá un drama sobre la eutanasia que concursó en Cannes, 'Tout s'est bien passé / Everything Went Fine'.

Louis Garrel dirige y protagoniza 'La croisade / The Crusade', que cuenta la historia de un misterioso proyecto con el que niños de todo el mundo se proponen salvar el planeta. Es el tercer largometraje dirigido por el también actor francés tras 'Les deux amis' (Los dos amigos, 2015) y 'L'homme fidèle / A Faithful Man' (Un hombre fiel, 2018), que brindó a Garrel en San Sebastián el Premio del Jurado al mejor guión, coescrito junto al fallecido Jean-Claude Carrière.

Las Proyecciones Especiales de Cannes también acogieron el debut del cineasta chino Shipei Wen, 'Re Dai Wang Shi / Are You Lonesome Tonight?', un thriller "hipnótico y retorcido, además de una apasionante exploración de la culpa y la misericordia, del perdón y la redención".

Otro título proveniente de la competición de Cannes es 'Red Rocket', un largometraje de Sean Baker que narra el regreso de un actor de cine para adultos a su ciudad natal en Texas. El realizador estadounidense es autor de largometrajes como 'The Florida Project' (2017), que fue proyectada en Perlak.

También se ha rescatado de la Sección Oficial de Cannes 'Benedetta', de Paul Verhoeven, que ha ambientado en el siglo XV el relato de una monja capaz de obrar milagros. El realizador neerlandés, cuya película 'Basic Instinct' (Instinto básico, 1992) formó parte en 2011 de la retrospectiva American Way of Death: Cine negro americano 1990-2010, regresa a 'Perlak' tras 'Elle' (2015).

Procedente de la nueva sección Premières del Festival de Cannes, 'Perlak' mostrará 'Jane par Charlotte / Jane by Charlotte', un documental escrito y dirigido por la actriz Charlotte Gainsbourg que combina imágenes inéditas, fotografías y entrevistas para crear un retrato de su madre, Jane Birkin. Se trata del primer trabajo como directora de la intérprete y cantante anglofrancesa.

Emmanuel Carrère, uno de los escritores más reputados de Francia y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, presentará su segunda película de ficción, 'Ouistreham / Between Two Worlds' (En un muelle de Normandía), que formó parte de la última Quincena de Realizadores de Cannes. En este caso no ha adaptado una novela propia sino que ha llevado libremente a la pantalla un libro de Florence Aubenas.

Xavier Giannoli, cuyo debut 'Les corps impatients / Eager Bodies' (2003) pasó por New Directors, presentará 'Les illusions perdues / Lost Illusions' (Las ilusiones perdidas) tras su paso por la próxima edición del Festival de Venecia. El director francés, que en 2009 participó en la retrospectiva 'La Contraola: Novísimo cine francés' con 'Les corps impatients' (2003) y 'L'interview' (1998), ha adaptado la novela de Honoré de Balzac y en el reparto figuran Benjamin Voisin, Xavier Dolan, Vincent Lacoste, Cécile de France, Gérard Depardieu y Jeanne Balibar.

'Perlak' es una selección de destacados largometrajes del año, inéditos en España y que han sido aclamados por la crítica y/o premiados en otros festivales internacionales. Estas películas optan al Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, que incluye dos galardones para los distribuidores del filme en España: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).