Los hoteleros recurren el último semáforo Covid

El abogado de la AEHC, Jesús Vélez, ha explicado que la asociación no está de acuerdo con los criterios que está utilizando Sanidad en ese anexo y por lo tanto, ha recurrido y solicita medidas cautelarísimas contra la resolución de la Consejería.

Vélez ha indicado que los hosteleros no se han pronunciado sobre el pasaporte Covid porque creen que no es el momento. "Ni nos hemos metido con él ni hemos hecho ningún pronunciamiento porque ahora mismo no toca. Tocará cuando estemos en nivel 3", ha subrayado.

Precisamente, lo que el sector "discute" es la aplicación del nivel 3 de alerta, en el que, a su juicio, "no estamos".

Aunque no se refiere al pasaporte en el recurso, la AEHC cree que el documento es "muy recomendable en determinados casos y muy aconsejable, pero no es obligatorio; eso es lo que nosotros pensamos y argumentamos", ha subrayado Vélez.