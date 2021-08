¿Por qué nos gustan tanto las aplicaciones móviles?

¿Qué es lo que tienen las aplicaciones que han conseguido enamorar a la mayoría de los usuarios? Desde Google han formado un equipo de investigadores y economistas conductuales para que analicen las aplicaciones móviles con más detalle. Sus conclusiones están en este artículo del site Think with Google.

Entre los aprendizajes extraídos, cabe destacar valores como la intimidad que los usuarios asocian al hecho de poder utilizar una app desde el sofá de su casa, desde su mano, sin grandes despliegues. Sin embargo, el ordenador, hemos llegado a relacionarlo demasiado con el trabajo, nos sentimos más alejados de la pantalla y solemos emplearlo en un escritorio.

Además, la app cuenta con otra increíble ventaja: las personas están más predispuestas a gastar dinero en una aplicación. Así han podido deducirlo de una encuesta realizada recientemente con Google. Los datos indicaron que los compradores que usan la aplicación y el sitio web de una marca gastan un 31 % más de media que los que solo usan el sitio web.

Si quieres seguir ahondando en las conclusiones del estudio sobre apps, además de descubrir cuatro consejos prácticos para que los usuarios no abandonen la tuya, sigue leyendo en el site Think with Google.