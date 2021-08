La presentadora de Espejo público, Lorena García, ha anunciado este jueves en directo que está embarazada. La sustituta de Susanna Griso estaba entrevistando al exdirector de Salud Pública de la OMS y el exasesor de Barack Obama, Rafael Bengoa, sobre el riesgo de vacunar a las mujeres embarazadas cuando ha confesado esta información.

"Señor Bengoa, ¿qué hacemos con las embarazadas? Y eso se lo pregunto ya, casi personal, porque estoy embarazada", ha comentado García. Los colaboradores de la mesa de actualidad se han quedado pasmados ante la noticia y han felicitado a su compañera. La presentadora se ha emocionado al reconocer que entiende a aquellas mujeres que tienen miedo a vacunarse ante las distintas informaciones que se están dando respecto a los posibles efectos sobre sus hijos.

Algunos ginecólogos recomiendan esperar hasta la semana 20, cuando se haya superado el primer trimestre para que el feto esté más desarrollado. Sin embargo, Sanidad ha lanzado el mensaje a las mujeres en gestación que acudan lo antes posible a vacunarse. "Yo respondo por mí, yo estaba dispuesta a vacunarme y lo que hiciera falta, pero ahora hablamos por nosotras y por nuestros bebés. ¿Qué hacemos?", ha analizado la colaboradora con una sonrisa de oreja a oreja cuando ha hablado de "nuestros bebés".

El experto ha explicado que, según ha podido ver en varios estudios, lo ideal sería vacunarse en el segundo trimestre, pero que entiende que las autoridades sanitarias no lancen un mensaje único teniendo en cuenta que aún no se tienen resultados clínicos definitivos sobre este tema. "A las mujeres embarazadas no las puedes meter en un ensayo clínico en origen para ver la seguridad de las vacunas y su eficacia, por lo tanto tienes que ir valorando con los datos reales con las vacunaciones que se van haciendo", ha detallado el médico.

Lorena García ha contado que está en la semana 14 de embarazo, pero que ha preferido no vacunarse aún por precaución: "En mi caso digamos que ya he pasado la parte crítica, que me ha costado, que lo hemos pasado regular, y las dudas son todas y la información, insisto, que ahora mismo se da desde Sanidad es contradictoria", ha añadido. El doctor ha confesado que él tampoco se atreve a afirmar cuál es el momento más adecuado para inocular a las mujeres embarazadas y ha comentado que es mejor ser cautos.

Tras terminar la entrevista, la periodista ha pausado el debate sobre las vacunas para disfrutar de las felicitaciones de sus compañeros que se han mostrado eufóricos ante la noticia. "Era un secreto, vamos... Pero de verdad es muy duro, ¿eh?", ha comentado. La comunicadora se ha vuelto a emocionar al recordar a aquellas mujeres que tuvieron que dar a luz solas en marzo de 2020, en pleno confinamiento.

La presentadora ha confesado que no lo está pasando bien y que psicológicamente está siendo duro lidiar con un embarazo en plena pandemia. Algunos colaborares le ha preguntado cómo se ha tomado la noticia su otro hijo de dos años y García ha respondido entre risas: "Quiere un tractor, no quiere un hermano".