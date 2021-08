Podemos recuerda que los avances en el TAP "quedan fuera del acuerdo de Gobierno" y reclama "consensos" en esta materia

La formación morada ha querido "ofrecer y reclamar consensos" a sus socios de Gobierno en materia de infraestructuras ferroviarias, y ha solicitado a los socialistas que tengan "una visión progresista" en este tema y "no lo fíen todo al apoyo parlamentario de la derecha".

En este sentido, Podemos ha señalado que "hay mucho por hacer y por recuperar para que las infraestructuras ferroviarias respondan de verdad a lo que deben ser: un servicio público, que no discrimine geográficamente a nadie en Navarra y que no anteponga el marketing a la sostenibilidad social y medioambiental".

Así, ha reclamado que el Gobierno foral "haga todo lo que esté en su mano para recuperar el pleno funcionamiento de las estaciones de Tafalla y Alsasua, a las que se les ha privado de taquillas atendidas personalmente", antes de "reembarcarse en proyectos faraónicos que deben ser redimensionados y bien analizados antes de seguir adelante".

Para ese "análisis y redimensión", Podemos ha tendido la mano a PSN y Geroa Bai "para que el modelo de tren vertebre Navarra, cree empleo y sea un auténtico servicio público de calidad y a un precio razonable para la ciudadanía, tanto en la inversión como en su uso". "Porque sólo así, desde esos criterios, son buenas las infraestructuras; no si las mueve la cultura del pelotazo y se olvidan de la sostenibilidad medioambiental y social", ha remarcado.

El partido morado ha considerado que "sería muy preocupante que el PSN-PSOE fíe toda esta cuestión al apoyo parlamentario de la derecha". Y ha resaltado que "el hecho de que el TAP quede fuera del acuerdo de legislatura no da carta blanca a los socios a hacer lo que quieran, sino que expresa la necesidad de llegar a consensos". "En esos consensos, creemos, las interlocutoras preferentes deberíamos ser las mismas que estamos arrimando el hombro para todo lo demás; y quienes aportamos la perspectiva social mayoritaria en el parlamento foral", ha subrayado.

No obstante, Podemos ha señalado que "es consciente de que ni PSN ni Geroa están en la línea de un tren social de servicio público y sostenible medioambiental, planteado por encima de marketing y altas velocidades". "De ahí que se quedase plasmado como desacuerdo en el documento suscrito para esta legislatura; y, sin embargo, creemos que la situación social y económica post COVID-19 debería hacer reflexionar a nuestras socias de Gobierno y apostar por ese modelo más sostenible, social y humano", ha insistido la formación, que ha animado a los dos partidos a esa "reflexión" y les ha reiterado su oferta de "consensos".

Por otro lado, ha asegurado que "no cabe esperar nada" de la derecha "siempre preocupada por los intereses de constructoras y especuladores varios". Por ello, ha reivindicado que "desde posiciones de izquierda debemos evitar que sus intereses marquen proyectos como el del TAP". Así, ha exigido al PSN que "no entre en esa cultura del pelotazo" a cambio de "hacerse fotos con tramos de vías que no van a ninguna parte".

"No queremos proyectos de hace 20 años sin repensarse y que sean sacados adelante porque se quiera especular en Echavacoiz o en Buztintxuri; nuestra oposición será tajante y dura", ha concluido.