La Biblioteca Valenciana digitalitza per a la consulta manuscrits d'entre els segles XVI i XX

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha digitalitzat enguany un total de 97 obres d'entre els segles XVI i XX, que ha incorporat a les col·leccions digitals de BIVALDI per a la consulta pública i gratuïta dels ciutadans.

Aquesta campanya de digitalització s'ha centrat en el Fons Antic de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, de manera que els documents incorporats són 35 manuscrits i 62 llibres impresos antics. Aquestes obres, que sumen 34.473 pàgines digitalitzades, seran recol·lectades i enllaçades telemàticament pel portal HISPANA i per EUROPEANA, la biblioteca de la Unió Europea, a través del repositori digital de la Biblioteca Valenciana.

Els manuscrits i els llibres impresos antics tracten de temes molt variats, com ara dret marítim i penal, arquitectura d'aqüeductes, genealogies, medicina, confraries, relacions de successos, història militar, furs, literatura llatina, ordes religiosos i militars, plets i biografies. Els documents pertanyen a diferents poblacions com Chelva, Alcàntera de Xúquer, Dénia, Gandia i Segorbe, entre d'altres.

Un dels títols destacats és 'Capitols, estatuts, eo [sic] ordinacions de la insigne, y coronada ciutat de Valencia dits del Quitament: ordenats ...' del Consell General, imprés per Geroni Vilagrasa a València l'any 1669. Un altre exemple és 'Crisol de la cirugía' de Girolamo Fabrici, imprés a València en 1676 per Benito Macé a costa de Carlos Macé, Francisco Duart i Claudio Macè. Finalment, també està 'Iohannis Ludouici Viuis valentini, olim Rhetoricae Professoris in Collegio Corpòris Christi apud Oxoniensis' de Joan Lluís Vives, imprés a Londres per William Stansby en 1612.