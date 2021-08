Seis planes para este fin de semana en Madrid: exposiciones digitales, Vivaldi en la iglesia y azoteas musicales

Planes por Madrid 20minutos

Este fin de semana de agosto viene cargado de música, variada en estilos y escenarios, incluso a través de una exposición digital muy original; la versión festiva de un clásico teatral y el circo que siempre nos despierta ilusión y reflexión.

1 - Teatro. 'Anfiitrión'

Toni Acosta y María Ordóñez en 'Anfitrión' Cedida

Molière tomó la comedia Anfitrión de Plauto (254 y 184 a.C) y adaptó la historia a los gustos del siglo XVII, no sin ganarse suspicacias sobre la posible alusión a los amoríos del rey Luis XIV en su trama. Ahora, Juan Carlos Rubio y Pepón Nieto son cómplices de un nuevo 'hurto' con este renovado Anfitrión, tomando como base el texto del dramaturgo francés. La intención del autor de esta versión es "adaptarse a la realidad y reescribir el papel de las mujeres, convirtiéndolas no en simples peones en el varonil tablero de juego sino en verdaderos motores codo con codo con los personajes masculinos'". Por otra parte, también se pretende profundizar en el juego de la duplicidad y la imagen, planteando algunas preguntas a través del texto dramático: "¿Qué son las redes sociales, tan en boga, más que un desesperado intento por observarnos desde fuera, darle forma a nuestro propio ser y mostrarnos (con filtros) al mundo y, por extensión, a nosotros mismos? ¿Necesitamos vernos para creernos? ¿Somos víctimas de nuestra propia imagen y semejanza? ". Son las últimas funciones de esta obra que persigue un carácter festivo y positivo, así que no hay más prórroga para ver en escena a los seis actores y actrices que suben al escenario del Teatro La Latina: Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, José Troncoso, Dani Muriel y María Ordóñez.

Hasta el 8 de agosto / Teatro La Latina / de 21 a 31 euros

2 - Clásica. Camerata Antonio Soler

La 'Camerata Antonio Soler' junto al director Gustavo Sánchez Cedida

La música de Antonio Vivaldi estará presente en dos poblaciones de la Comunidad (Guadarrama y Morata de Tajuña), en este último caso en la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. La Camerata Antonio Soler será la que nos traslade la música del compositor veneciano, una orquesta de cámara nacida en 2012 con el propósito de abordar un variado repertorio de obras de diversas épocas y estilos, basando su interpretación en criterios musicales historicistas y en el uso de instrumentos originales, cuando estos son requeridos. Uno de sus principales objetivos es el redescubrimiento e interpretación de música del clasicismo y romanticismo hispano. Integrada por 14 músicos profesionales de cuerda y viento, desde su fundación es su director Gustavo Sánchez y su concertino Ignacio Ramal. En ese afán de recuperación de obras relegadas, es destacable el afloramiento de las sinfonías de Gaetano Brunetti (1744-1798), uno de los principales compositores del clasicismo musical español, junto con Luigi Boccherini Brunetti escribió 39 sinfonías que la Camerata Antonio Soler está decidida a grabar por completo, y de hecho lleva tres discos muy recomendables ya editados. Los conciertos de este fin de semana proponen una selección de sinfonías, oberturas y conciertos para violín, todas obras de Vivaldi, entre las que han incluido el Verano de Las Cuatro Estaciones o la obertura de la ópera L’Olimpiade, en una asociación muy bien ligada con la actualidad que nos llega desde el tórrido Tokyo.

6 de agosto / Guadarrama. Centro Cultural La Torre / gratuito

​7 de agosto / Morata De Tajuña. Iglesia Nuestra Señora de la Concepción / gratuito

3 - Música en directo. '20 años', Benavent, Di Geraldo y Pardo

Pardo, Benavent y Di Geraldo (de izq. a der.) forman 'El Trío' Pepe Ainsúa

Han pasado veinte años desde que Carles Benavent (bajo eléctrico), Tino di Geraldo (batería) y Jorge Pardo (saxo y flauta) se unieron en el Teatro Central para grabar El concierto de Sevilla. Dos décadas de vida profesional conjunta en torno a las principales figuras del flamenco, colaboraciones individuales en incontables proyectos de casi todos los géneros, premios, reconocimientos, participación en centenares de discos, miles de conciertos y muchas horas de convivencia y música. El trío, que lejos de pretensiones, es el nombre con el que su público les conoce, es "un experimento" de resultados sin precedentes –cada uno con su proyecto personal activo y exitoso, se juntan de cuando en cuando para, como un cometa, hacer una pasada– que ahora en los Veranos de la Villa presenta su último trabajo, Flamenco Leaks, propuesta libre e indómita, flamenco de 24 quilates, alejado de la ortodoxia y el folclorismo. En el álbum no faltan incursiones en otras tradiciones, como en el tema Indie, que nos lleva a la lejana India a través del sonido de la tabla hindú, o una versión de aquél exitoso Soy Gitano de Camarón de La isla. Seguro que es una gozada presenciar esa combinación de veteranía musical e inquietud sin límites, en el escenario del Patio del Conde Duque.

7 de agosto / Patio Central Conde Duque / 18 euros

4 - Exposición digital. 'Mondrian y la música'

Exposición digital 'Mondrian y la música' en la web Fundación Juan March

La Fundación Juan March acaba de inaugurar una exposición digital que explora los ritmos musicales que acompañaron al pintor holandés Piet Mondrian (1872-1944), y podemos encontrarla en un espacio de su página web. El recorrido nos muestra lo que Mondrian escuchaba, conocemos a sus amigos músicos, aquellos compositores en quienes influyó y le influyeron, en un intercambio de gran riqueza. Todo ello podemos descubrirlo cómodamente a través de nuestro acceso a internet. Mondrian era un entusiasta del jazz, y la mayor parte de su colección de discos estaba dedicada a este género y a los bailes modernos. El gramófono sonaba constantemente en su estudio, primero en París y luego en Nueva York, cosa que podemos revivir escuchando los temas seleccionados en el apartado Experiencia sonora, a modo de ambientación continua y variada, a veces con ese característico sonido de fritura inherente al vinilo. En los años veinte el artista solía acudir a los cafés parisinos, donde no era extraño verle bailar con un estilo muy particular. A principios de los años cuarenta, un pianista de jazz destacaba por su estilo totalmente atípico y original: Thelonious Monk, quien conoció a Mondrian gracias a un amigo común. Desde entonces, la precisa forma con la que el artista disponía las líneas y los colores en sus pinturas se convirtió en determinante para el músico. De él escuchamos el tema Evidence en este recorrido de sugerencias recíprocas entre artistas. A lo largo del siglo xx, el pintor influyó también en muchos compositores como Morton Feldman o Iannis Xenakis, de los que también encontramos obras disponibles en audio o video. Todo esto y mucho más en la web de la Fundación Juan March, con un estupendo trabajo de curación digital y diseño gráfico.

Hasta julio de 2022 / web de la Fundación Juan March / Libre

5 - Música en directo. Angélica Salvi

Angélica Salvi frente a su arpa Dinis Santos

La Terraza Magnética de La Casa Encendida se ha transformado nuevamente este verano, acogiendo un ciclo de cine al aire libre (del que destacaremos alguna película en posteriores ocasiones) y conciertos al atardecer, previstos para todos los fines de semana de julio y agosto. Una programación que se centra en la importancia del mundo natural, en relación con la exposición Un encuentro vegetal. Este domingo, la azotea de la Ronda de Valencia se teñirá con la delicada música de la arpista Angélica Salvi, que nos traslada desde el albor de los tiempos hasta el presente, a través de la ligazón entre su instrumento y las posibilidades de la tecnología electrónica. Tras graduarse en el Real Conservatorio de Madrid, Salvi estudió con el arpista de jazz Carrol McLaughlin, en la Universidad de Arizona. Más tarde, se especializó en improvisación, música contemporánea y electroacústica en el conservatorio de La Haya, bajo la dirección de Ernestine Stoop y Anne La Berge. En los últimos 10 años se ha sumergido en el mundo del jazz, el pop y la electrónica, colaborando con bandas como The Pyramids y artistas como Lafawndah. Angélica Salvi reside en Oporto desde 2011 y en la actualidad es la arpista titular del grupo contemporáneo Vertixe Sonora y profesora de arpa del conservatorio de música de Oporto. Phantone es el nombre de su primer álbum en solitario, publicado en 2019, en el que los sonidos electrónicos se fusionan con la pulsación del arpa en una combinación que podremos apreciar bajo las estrellas, en la azotea de La Casa Encendida. Para los que no puedan acercarse, estas actuaciones pueden seguirse también en formato 'streaming' a través del canal de YouTube de La Casa Encendida.

8 de agosto / Terraza de La Casa Encendida / 5 euros

6 - Circo contemporáneo. 'Le Grenier' (La Azotea)

'Le Grenier' del colectivo 'Cirque Entre Nous' Gilles Aguilar

Continúa Teatralia Circus 2021 en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, con un jovencísimo pero talentoso grupo que nos llega desde Francia: Cirque entre nous. Presentan Le Grenier (el ático) que es una invitación a descubrir un espacio detenido en el tiempo. Un espacio repleto de objetos inhabitados que nos narran una historia cubierta de polvo, nos dejan mirar un poco nuestro pasado y sus historias. Cinco personas se encuentran en este lugar con el objetivo de ordenar sus recuerdos. Mientras desempolvan los objetos se encuentran con sus ilusiones, deseos y sueños olvidados. Le Grenier evoca el tiempo fragmentado, el trecho que nos separa de nuestros recuerdos, pero a la vez nos muestra el camino entre lo que fuimos y lo que podemos ser. Acrobacias sustentadas en barras verticales; juegos de sombras muy sugerentes en las que los integrantes del grupo componen figuras complejas recortadas sobre un fondo iluminado. Riqueza musical en la envoltura de un espectáculo que derrocha calidad. Recomendado para todos los públicos desde los siete años en adelante.