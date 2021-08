Abdón, en 'First dates': "Soy fan de mi perro y, de momento, es el amor de mi vida"

"Soy fan de mi perro y mis amigos, también. Hugo es un bulldog francés pequeñito, cariñoso, se deja querer por todos y, sobre todo, por todas, porque es un pendejo", afirmó Abdón en su presentación en First dates.

Lidia Torrent le recibió a las puertas del restaurante de Cuatro y quiso saber el motivo por el que había decidido acudir al programa: "Me han traído los desamores. He estado casado durante cinco años y ahora estoy divorciado".

"He tenido muchas parejas, desde la más larga con mi exmujer, hasta la más corta de tres o cuatro meses. De esas he tenido varias, tantas que no sé cuántas. Soy un desastre con el amor", admitió el barcelonés.

Su cita fue Laura: "Me encanta vivir en Cambridge porque me da la oportunidad de conocer gente de todo el mundo. Pero ahora mismo estoy en el punto que, tras seis años allí, o me decido a hacer una vida en Inglaterra o vuelvo aquí".

La periodista dejó un poco sorprendido a Abdón cuando le explicó donde vivía y que estaba de paso por España: "Vivo en Cambridge y, en principio, me volveré a ir, porque solo he venido a ver a la familia".

Torrent les acompañó a la mesa para que comenzara la velada y se fueran conociendo un poco más. Hablaron de sus aficiones: "Viajar y, sobre todo, mi perro, que es como mi hijo. De momento, es el amor de mi vida", afirmó el camarero.

"Vive conmigo desde hace seis años, ninguna mujer me ha aguantado tanto tiempo", reconoció el barcelonés. Pero a Laura no le convenció la relación que tenía Abdón con su mascota: "No me gustaría tener una pareja que en vez de dormir conmigo, duerma con su perro y sentirme la tercera persona en la cama".

El camarero, por su parte, no estaba nada convencido con la idea de mudarse a Cambridge si cuajara su relación con la periodista: "Si llegamos a ser pareja y vamos a cualquier lado del mundo, me parece perfecto, menos a Inglaterra, que el clima es una mierda".

Según avanzó la velada, menos puntos en común encontraron entre ambos, y al final Abdón admitió que "somos bastante diferentes y me gustaría tener una segunda cita con Laura, pero como amigos". La periodista no quiso volver a quedar con el camarero porque "no me ha gustado que sea tan fiestero".