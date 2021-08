Jaday, en 'First dates': "Me gusto muchísimo y me haría el amor a mí mismo"

La cita en First dates entre Jaday y Francisco en First dates fue un claro ejemplo en el que no hay que fiarse de las primeras impresiones porque al barman no le gustó el dependiente al verle entrar en el local de Cuatro, pero al final terminaron besándose y yéndose juntos.

"Me gusto muchísimo tal y como soy, y lo digo bien alto. ¿Me follaría a mí mismo? También", afirmó el leridano en su presentación. Carlos Sobera quiso saber qué tal le había ido en el amor hasta ahora.

Jaday le contestó que "fatal porque nunca he tenido una relación, me da igual si chica o chico. Obviamente tengo una coraza y quien no la sepa traspasar, seré con esa persona un borde prepotente. Mi forma de ser es así y si no le gusta, puerta".

Su cita fue Francisco: "La moda me flipa, siempre voy muy pijito, con mis jerseys de cuello alto y mis vaqueros bien puestos". Al verle cruzar las puertas del restaurante, Jaday exclamó mientras resoplaba: "¡Hay Dios, Virgen bendita!".

"No me gusta nada, no me atrae porque me gustan más hombres, pero le voy a dar una oportunidad", admitió el barman, mientras que al murciano sí que le gustó su cita: "Al verle he pensado que era un chaval guapo, su cara, sus ojos... y de cuerpo, un diez".

Francisco y Jaday, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena, Francisco fue conquistando a Jaday, sobre todo con los piropos que le lanzaba: "Me estás poniendo nervioso, no sabía que me iban a traer a un chico guapo", afirmó el murciano, engordando el ego del leridano.

Poco a poco, el dependiente fue gustándole al barman: "Me ha parecido un chico majete, físicamente no me atrae, pero su cara y sus ojos... hay algo en él que me despierta curiosidad".

Jaday y Francisco, en 'First dates'. MEDIASET

Tanta que en el fotomatón, Francisco le dijo: "¿Me das un pico?", pero Jaday dio rienda suelta a su pasión y terminó besándole apasionadamente, situación que provocó que el murciano quisiera una segunda cita con él: "Es un tío muy directo".

El leridano, por su parte, también quiso volver a quedar con el dependiente pese a sus reticencias al comienzo de la velada: "Me ha gustado muchísimo como es", señaló antes de volver a besar a Francisco.