El PP insiste en una Ley de Pandemias para dar seguridad jurídica a CCAA en medio del debate sobre el pasaporte Covid

Montesinos ha realizado esta petición en un momento en que está abierto el debate sobre el pasaporte Covid. El Gobierno de Galicia es partidario de esa media y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado favorable a implantarlo en el acceso a determinados espacios públicos, si bien la Comunidad no prevé aplicar de momento ese certificado. Por su parte, Andalucía ha aplazado su implantación hasta contar con el aval de la Justicia.

Por lo pronto, el Gobierno ha descartado estudiar una fórmula para que sea necesario disponer del Certificado Covid-19 para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes por entender que se estaría "estigmatizando" a la población joven que no está todavía vacunada, en palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

"MANO TENDIDA" PARA APROBAR UNA LEY DE PANDEMIAS

Montesinos no ha entrado a valorar el pasaporte Covid y se ha centrado en exigir la aprobación de una Ley de Pandemias, pidiendo al Gobierno que acepte la "mano tendida" del PP para sacar adelante esa norma que "desde hace más de un año le lleva proponiendo Pablo Casado".

Según ha subrayado, esa norma daría "seguridad jurídica a las comunidades autónomas" y está siendo reclamada, además de por el PP, por comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y por el propio Consejo de Estado.

"Pedro Sánchez no acepta la Ley de Pandemias simplemente porque se la ha propuesto Pablo Casado y eso es de una enorme irresponsabilidad. Por eso le exigimos al presidente del Gobierno que rectifique, que hable con el PP y que se apruebe esa Ley de Pandemias porque no puede haber 17 modelos diferentes, no puede haber 17 soluciones diferentes", ha asegurado en declaraciones a los medios en la puerta de la sede del PP.

En este punto, ha recalcado que las autonomías están "pidiendo ayuda al Gobierno de España", que "no puede mirar para otro lado" sino que tiene que "coger el timón" aprobando "esa Ley de Pandemias y colaborando con las comunidades en esta quinta ola".

TEROL CULPA AL GOBIERNO DE QUE LAS CCAA VAYAN A LOS TRIBUNALES

Por su parte, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha culpado al Gobierno que las comunidades tengan que ir a los tribunales a la hora de aplicar restricciones ante la nueva ola de contagios.

"Nosotros tenemos una posición común en algo muy claro y es exigir al Gobierno de España que las CCAA no tengan que acudir a los Tribunales Superiores de Justicia para convalidar las decisiones que toman. Esto se tendría que haber resuelto si se hubiera hecho caso a Pablo Casado, que propuso y exigió a este Gobierno que apruebe de una vez por todas una Ley de Pandemias", ha afirmado.

Ésa ha sido la respuesta de Terol, en una entrevista en Cope recogida por Europa Pres, al ser preguntado si el PP nacional tiene una posición común respecto al pasaporte Covid o es partidario de dejar que cada autonomía lo gestione como vea.

Terol ha indicado que él no puede valorar cuáles son las decisiones de cada comunidad pero como político sí que podía exigir al Gobierno que ofrezca a las autonomías las "herramientas para tener una postura y una estrategia común, y no 17 planes de vacunación y 17 respuestas distintas".

Según el responsable de Política Territorial del PP, debería existir una "respuesta única coordinada por el Gobierno", al que ha acusado de "abdicar de sus funciones de coordinación sanitaria" en la lucha contra el coronavirus.