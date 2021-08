València monitorarà de manera anònima dades dels mòbils per a adaptar la seua oferta turística

L'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de València ha posat en marxa una nova estratègia per a digitalitzar el mercat turístic i orientar la seua oferta en funció de les necessitats dels visitants registrades a través de l'ús de dispositius mòbils. Així, amb el suport de la fundació Visit València, ha elaborat un projecte per a poder "monitorar de manera anònima les dades que es generen des dels telèfons mòbils dels visitants i adaptar així la seua oferta turística".

Des del consistori assenyalen que els telèfons intel·ligents permeten identificar moviments, horaris i consums en temps real, per la qual cosa es converteixen en una plataforma perfecta perquè la ciutat puga distribuir informació, oferir alternatives d'oci i fins i tot estimular la despesa en funció de les preferències dels usuaris.

Segons el regidor de Turisme, Emiliano García, "València aspira al fet que el projecte, que té un pressupost de 5,6 milions d'euros, puga acollir-se als fons europeus per a la reconstrucció Next Generation i donar un impuls als itineraris digitals i a la gestió intel·ligent de la seua oferta com a destinació turística".

La iniciativa preveu un termini d'execució de dos anys i mig i involucra als turistes, als intermediaris i socis de la indústria, com a canals de distribució o agències de viatges, i finalment, a les empreses associades a Visit València, entre les quals es compten els principals hotels de la ciutat i tot tipus d'empreses de serveis associats al turisme.

El projecte gestiona, en primer lloc, l'itinerari digital de consum del viatger de manera integral: atén les necessitats del turista abans, durant i després de la seua visita.

"L'objectiu és capturar l'interés del turista potencial, atendre les seues necessitats d'informació i serveis, millorar els seus nivells de satisfacció i estimular el consum", ha detallat el regidor.

En segon lloc, la iniciativa desenvolupada pels tècnics de Visit València atén el canal de la intermediació. "Es pretén establir una plataforma de gestió de les relacions amb els clients per a recuperar la demanda prèvia a la pandèmia del coronavirus en el menor temps possible i orientar l'oferta cap a segments més interessants i alineats amb els valors del destí", ha assegurat.

El projecte també persegueix millorar els canals d'informació i participació de les empreses i agents turístics locals a través de diferents eines tecnològiques. Finalment, el conjunt de l'estratègia propícia la creació d'un sistema d'intel·ligència turística propi.

Les interaccions del turista amb l'entorn físic i digital generen dades que, complementats amb fonts tradicionals d'informació, big data i paquets d'informació de tercers, permeten intuir el comportament del viatger, anticipar escenaris i mesurar l'eficàcia de les accions de promoció i venda.

Les dades resultants es recopilen, analitzen i mostren en el sistema d'intel·ligència turística, la qual cosa permet prendre decisions basades en dades i patrons.

El desplegament de plataformes pròpies i la seua integració amb les plataformes de la ciutat redueix, a més, la dependència del destí respecte de dades recopilades i comercialitzades per tercers.

Itineraris

L'execució del projecte passa per oferir aplicacions als turistes per a guiar els seus itineraris, disposar de targetes específiques perquè puguen optar a serveis relacionats amb l'activitat turística o desenvolupar un complex sistema d'anàlisi de les dades recopilades per a orientar l'oferta als hàbits del visitant.

I és que, per exemple, els horaris de desdejuni, dinar o sopar varien en funció de l'origen o naturalesa del client: no es comporta igual una parella francesa que una família alemanya i el sistema pretén ajustar l'oferta al perfil de cadascun dels visitants, posen com a exemple.

El projecte posa en relleu la importància del turisme per a la ciutat de València (el sector va aportar més del 15% al Producte Interior Brut de la Comunitat Valenciana en 2019 i ha sigut un dels més castigats per la restriccions de la mobilitat per a frenar l'expansió de la covid) i articula una sèrie d'eines tecnològiques per a millorar l'atenció dels visitants.