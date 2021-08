Nous premis per reciclar plàstic: bitllets de l'EMT i bons de Valenbisi

El sistema de devolució i recompensa Reciclos -impulsat per Ecoembes, en col·laboració amb la Generalitat i l'Ajuntament de València- ha incorporat dos nous incentius sostenibles per reciclar llandes i botelles de plàstic de begudes.

L'EMT i Valenbisi s'han sumat a aquest projecte i, a partir d'ara, els veïns i veïnes podran obtindre directament bitllets d'autobús i bons per a fer ús del lloguer de bicicletes públic a canvi de depositar envasos en alguna de les 13 màquines localitzades en mercats o dependències municipals de València.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, han destacat aquesta iniciativa que "relaciona el reciclatge amb la mobilitat verda".

Les persones que deixen les llandes i botelles de plàstic de begudes en alguna de les 13 màquines de reciclatge en els mercats i dependències municipals podran canviar directament les monedes virtuals que aconseguisquen, anomenades Reciclos, per bitllets de l'EMT o bons de 30 a 35 minuts de Valenbisi.

Aquestes noves "recompenses" s'afigen a les participacions en els diversos sortejos que es fan setmanalment o les donacions per a iniciatives socials i mediambientals desenvolupades a la ciutat.

Sergi Campillo ha recordat que València és el primer municipi espanyol a implantar de manera integral el projecte pilot Reciclos, amb el qual es premia el compromís de la ciutadania amb el reciclatge a través d'incentius sostenibles i socials.

L'objectiu, recorda, és "fomentar l'economia verda i circular en la gestió dels residus, això és, donar-los una nova vida per a minimitzar el seu impacte en l'entorn natural".

"Ara fem un pas més enllà -continua el vicealcalde-, ja que era important, i per això li ho vam demanar a Ecoembes, que fomentàrem el reciclatge no sols a través de sortejos, com és el sistema actual, sinó a través d'incentius directes canviables, i en aquest cas, a més, relacionant-lo amb la mobilitat verda".

Per part seua, Giuseppe Grezzi ha reconegut que hi ha "una assignatura pendent des de fa anys: incrementar el percentatge de plàstics, sobretot de botelles i envasos, que reciclem". "Perquè així podem reduir l'impacte que produeixen sobre els ecosistemes, especialment quan acaben tirant-se en els rius i en les mars. Per això hem de sumar tots els esforços i els compromisos de totes per a avançar en aquesta qüestió capital", ha asseverat.

El gerent d'Ecoembes en la Comunitat Valenciana, Xavier Balagué, ha afirmat que "la implicació de tots els ciutadans i ciutadanes amb aquest sistema i, especialment, amb les seues causes socials i ambientals és enorme".

"Això diu molt de la conscienciació de la societat valenciana, ja no sols amb el reciclatge, sinó també amb la seua ciutat; per això, volem continuar ajudant a impulsar el reciclatge, tant a les seues cases com fora d'elles, adquirint a més hàbits sostenibles com és la mobilitat verda a través d'aquests incentius", ha manifestat.

Com funciona?

Per a fer ús de Reciclos, els veïns i veïnes han de registrar-se en l'aplicació web, escanejar amb el mòbil el codi de barres de les llandes i botelles de begudes de plàstic i depositar-les en un dels contenidors grocs al carrer o en una de les màquines de reciclatge instal·lades en els mercats o edificis municipals, amb tecnologia incorporada. En fer-ho, obtindran punts que poden canviar per compensacions.

Els contenidors grocs disposen d'un codi QR que s'escaneja quan es deixen els envasos, mentre que les màquines compten amb un sistema de lectura automàtica dels codis de barres de botelles i llandes de begudes.

Existeix un límit setmanal de punts per a fomentar un consum responsable i racional d'aquesta mena d'envasos en els contenidors de carrer. Ara bé, les 13 màquines municipals no tenen límit de Reciclos per a promoure la figura del "superreciclador".

L'incentiu directe a través de bitllets de l'EMT i bons de Valenbisi s'ha dut a terme de forma pilot a la ciutat de València.