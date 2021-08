Turismo Costa del Sol continúa durante julio con visitas de periodistas nacionales e internacionales al destino

Así lo ha destacado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita Del Cid, quien ha recordado que el pasado 1 de julio, con motivo del XXII Pro Am Costa del Golf Turismo en la Alcaidesa Golf Resort, hubo un grupo de periodistas nacionales conociendo el destino, procedentes de Opengolf.com, Radio Marca, RTVE, Movistar Plus Golf, Revista Ladies in Golf, La Liga4 Sport, La Radio del Golf, Periodigolf y Tele5.

"El Pro-Am es un punto de encuentro imprescindible de los campos y de los profesionales y trabajadores del golf en la Costa del Sol, y que nos ayuda a difundir uno de los atractivos más característicos de nuestra oferta turística: el golf, por lo que contar con periodistas de alto nivel que difundan las bondades del destino y del segmento de golf, es todo un lujo", ha indicado la consejera delegada.

Además, entre los días 13 y 27 de julio y para la promoción de los recursos de interior Turismo Costa del Sol puso en marcha otros cuatro viajes de familiarización de prensa. El primero, en colaboración el Ayuntamiento de Marbella y Turismo de San Pedro Alcántara para dar a conocer "la amplia y renovada oferta del municipio costasoleño".

El segundo, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, en la visita de la periodista Nathalie Campodonico, que va a escribir la guía turística de Málaga, 'Un Grand Week-End à Grenade et Malaga', con distribución mundial para la editorial francesa Hachette Tourisme. El tercero, en colaboración con la Oficina española de Turismo de Roma en su proyecto Embajadores por España, atendiendo la vista de Illaria Dot.

Y por último, y en colaboración con Turismo Andaluz y la OET de Berlín, Turismo Costa del sol atendió la visita del periodista alemán Oliver Gerhard, que se desplazó a la provincia con el interés de hacer un reportaje sobre el recientemente nombrado Parque Nacional Sierra de las Nieves.

Según ha indicado la consejera de Turismo Costa del Sol, Margarita Del Cid "la atención a medios de comunicación de diferentes mercados es una de las herramientas de promoción más importantes para el destino".

También ha hecho hincapié en que retomar estas acciones de manera presencial "es una extraordinaria noticia que indica que avanzamos en la recuperación de la actividad turística, siempre con todas las medidas de seguridad requeridas por la situación en la que nos encontramos", en referencia a la pandemia de la COVID-19.