Cvirus.- Baeza tendrá refuerzo de seguridad la próxima semana ante la 'no feria' de la Virgen del Alcázar

El Ayuntamiento baezano decidió cancelar la organización de esta cita festiva como consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de la crisis de la covid-19, aunque ha permitido la instalación de las atracciones infantiles y de otros negocios para ayudar a paliar la crisis que vive este sector.

Las medidas que se adoptarán en las citadas jornadas han sido analizadas este miércoles en una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad de la ciudad, presidida por la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, y la alcaldesa baezana, Lola Marín. También han participado responsables de la Guardia Civil, de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma y de la Policía Local.

La regidora ha explicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizarán labores de prevención durante la semana anterior a la feria y se establecerán protocolos para que la ciudadanía esté habituada a ellos de cara a los días 11 a 16. "Con este dispositivo se pretende pasar estos días, en los que no habrá celebración de feria y no se podrá hacer ningún tipo de concentración no autorizada, de la mejor manera y sin incidencias", ha manifestado.

Así, según ha añadido, del 11 al 16 de agosto la ciudad contará con los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de patrullas que estarán distribuidas por diferentes zonas de la ciudad e irán rotando para vigilar la realización de botellones y concentraciones no autorizadas.

Al hilo, Marín ha subrayado que, además de vigilar las agrupaciones de personas sin autorización, también se intervendrá en aquellos locales y establecimientos que no cumplan con las medidas vigentes, tanto en espacios al aire libre como privados.

"Del 11 al 16 de agosto contaremos con el protocolo especial de feria, tal y como otros años, aunque no estarán centrados en el Recinto Ferial si no que en la vigilancia de las aglomeraciones que se puedan dar en los diferentes puntos de la ciudad", ha señalado la alcaldesa, quien ha valorado la coordinación entre las diferentes administraciones para garantizar la seguridad en estas jornadas.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

Por su parte, la subdelegada ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y a la prudencia, con el objetivo de que la ciudadanía tome conciencia de que el virus no se ha ido. "La clave en estos días próximos es entender que no podemos bajar la guardia aún y evitar cualquier tipo de concentración de personas. Es fundamental seguir respetando la normativa vigente y el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias", ha remarcado.

Ha apuntado que los participantes en la Junta Local de Seguridad han analizado los distintos escenarios que pueden producirse durante los días festivos, así como las medidas que van a adoptar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De este modo, tanto la Guardia Civil, como la Policía Autonómica y la Policía Local de Baeza establecerán dispositivos de colaboración para continuar con su labor de hacer cumplir la normativa y las medidas de seguridad que estén vigentes.

"En la reunión hemos sentado las bases para que en los días en los que estaba previsto que se celebrase la feria de Baeza todo se desarrolle con normalidad, trabajando con el objetivo de que no se produzcan aglomeraciones, se respeten los aforos y los horarios que estén en vigor", ha aclarado Madueño.

Al respecto, ha anunciado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intensificarán los controles de aforos y de seguridad ciudadana en las zonas donde se instalarán las atracciones de feria, así como en zonas que son susceptibles de aglomeración por los denominados botellones.

"Es responsabilidad de todos y todas cumplir las normas y las medidas vigentes. Aun así se ha establecido un despliegue para la seguridad ciudadana con el fin de evitar escenarios que puedan concurrir en aglomeraciones", ha aseverado la subdelegada del Gobierno.