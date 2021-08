Paula Gonu es conocida como una de las influencers españolas más importantes en nuestro país, y las cifras lo demuestran: acumula más de 2 millones de seguidores en su perfil de Instagram y un millón en YouTube, plataforma en la que dio sus primeros pasos como creadora de contenido. Esto le ha dado muchas alegrías, pero también algún que otro disgusto.

Su interacción con los fans es habitual, pues con ellos comparte pequeños tozos de su vida privada, así como sus colaboraciones con distintas marcas. Por ello, está vez ha recurrido a su ayuda, ya que se enfrenta a una situación muy grave.

La catalana está siendo extorsionada con una publicación de vídeos personales suyos que, supuestamente, le han sido extraidos de su teléfono. De esta manera, si no abona una gran cantidad de dinero por ellos, podrían circular libremente por Internet.

"Me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1.600 euros en menos de 48 horas. Evidentemente, no voy a pagar, ¿cuál es la forma más rápida y eficiente de denunciar esto?", ha preguntado la joven a sus seguidores.

me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1600€ en menos de 48h, evidentemente no voy a pagar pero cuál es la forma más rápida y eficiente de denunciar esto?? — Paula Gonu (@paulagonu) August 2, 2021

Las respuestas y consejos no han tardado en llegar y en los que varios fans han recomendado a Gonu ponerse en contacto con los responsables en ciberseguridad.

"La manera más fácil y eficaz es llamar directamente al número de teléfono del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es el 017, ellos te darán consejo y darán parte a las autoridades. Ante todo no cedas", le escribía un usuario en Twitter.

Otros le han aconsejado acudir a denunciar los hechos lo antes posible: "Puedes efectuar la denuncia en cualquier comisaría de policía o en un cuartel de la Guardia Civil, es necesario que lleves el mensaje donde proponen la extorsión".

Se trata de un susto que la influencer no olvidará, posiblemente, en mucho tiempo; y que le está suponiendo una gran preocupación mientras pasa unos días junto a sus amigos en Ibiza.