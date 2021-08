"Ahora hablan de ilegalidad y de chanchullos", se queja la alcaldesa de quien pide investigar la ITV en Granda

"Siendo conscientes de que es legal porque así lo decidieron ellos, ahora hablan de ilegalidad y de chanchullos", se ha quejado la alcaldesa en una entrevista concedida a la cadena SER y recogida por Europa Press, con referencia a que esos grupos políticos aprobaron el Plan General de Ordenación (PGO) en el que el suelo de la finca de Granda fuera industrial.

Ha incidido, en este caso, en que en vez de estar cuestionando la legalidad de la ITV, deberían hablar de modificar cuestiones del PGO que podrían dañar a la zona rural.

En todo caso, ha señalado que ha dado traslado del acuerdo plenario, como hace siempre, si bien ha llamado la atención sobre que todo los grupos tienen representación en la JGPA y podrían haberlo solicitado allí directamente.

Ha lamentado, asimismo, que ahora vengan con "acusaciones veladas y torticeras" que tiene origen en un PGO que ellos mismos aprobaron, y que se hubiera solucionado si hubieran aceptado las dos alegaciones que se presentaron en su día.

Ha insistido, en este caso, en que al aprobar el PGO lo que hicieron fue "desproteger" a la zona rural. Y si bien ha reconocido que IU, socio del Gobierno local, también voto en su día a favor del PGO, ha asegurado que su posición es "radicalmente distinta" a otros grupos, que dicen que es ilegal ponerla, cuando sí se puede.

Para ella, el problema no es lo que votó IU, del cual ha asegurado que está jugando un papel importante de mediador en la Junta del Principado al apoyar las propuestas alternativas del Ayuntamiento para instalar esta ITV en otro sitio.

FIDMA "SEGURA"

En otro orden de temas, se ha mostrado convencida de que la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que da comienzo el próximo día 7, va a ser un sitio "seguro" gracias a las medidas implementadas "con rigor" desde la Cámara de Comercio.

También ha visto importante que se celebre, y de ahí que se autorizara desde el Ayuntamiento gijonés, al no ver "ningún inconveniente".

A este respecto, ha considerado que la situación de la pandemia de la COVID-19 ha cambiado "radicalmente" con la vacunación de la población, a pesar de la ola joven.

Ha remarcado, asimismo, que la Feria es un encuentro comercial entre distintas empresas y la gente. "Se necesita ya ese acercamiento", ha apuntado.

Respecto a la pandemia, ha llamado la atención sobre que las cosas están mejorando por el gran ritmo de vacunación y estar en cortes de edad muy jóvenes. Algo bueno dado que justamente la incidencia mayor se sabe que es en gente muy joven, que era la que estaba sin vacunar hasta la fecha.

El descenso de contagios, a su parecer, refuerza la importancia de las vacunas. Dicho esto, ha indicado que quedan tres barrios por encima de los 600, pero en general están descendiendo los contagios en Gijón.

Ligado a ello, ha asegurado que, además de que el verano gijonés hay que estar en Gijón, no se irá de vacaciones hasta que se haya superado el coronavirus. "Hay que estar en los momentos malos, no hemos superado el coronavirus y hasta que no lo superemos "no me pienso ir", ha reiterado.

Relacionado con el verano, eso sí, ha resaltado la satisfacción del sector porque va bien; ha venido mucha gente y se está consumiendo bastante, según ella. Es por ello, que se cree que los números van a ser positivos.

BAJADA DEL PARO

Noticia buena también es la de que Gijón lidera la bajada del paro en la región, algo por lo que ha mostrado "especial satisfacción" y demuestra, a su juicio, el dinamismo en la ciudad.

González ha señalado que la hostelería está teniendo un "tirón importante" y es probable que parte de ese empleo sea estacional, pero ha opinado que era importante ir reactivando la economía. "Necesitábamos ese cambio", ha destacado, a lo que ha incidido en que habrá que ver cómo salimos del verano, con la población ya vacunada, y como se mantiene el empleo.

Sobre la ampliación del hospital de Cabueñes, ha recordado que hay un compromiso del consejero de que en este trimestre se licitará, a lo que ha asegurado que están "absolutamente pendientes" para que se haga ya la licitación.

Por otro lado, ha sostenido que "Asturias es significativa en el contexto español, para Pedro Sánchez y para el PSOE", al ser preguntada por la visita a la Fidma prevista de dos ministras y otros viajes institucionales hechos a la región por representantes del Gobierno central, incluido el propio presidente nacional.

González ha insistido en que Asturias es significativa en el Gobierno central, si bien hay una parte de la población que le gusta siempre "el victimismo y acusar de que no somos significativos y no nos quieren", ha señalado. Una buena parte de se apoyo del Gobierno central lo ha agradecido a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, de la que ha dicho que "todos los días se preocupa de Asturias y nos echa una mano".

Preguntada por sus dos años de mandato, ha reivindicado que lo que han hecho este tiempo es trabajar por el bien común. "Yo estoy dispuesta a pagar todas las cuentas, lo que no se puede gobernar es con miedo a la factura", ha remarcado.

También ha defendido la política de movilidad llevada a cabo. Es más, ha indicado que es una convencida de que estamos en un cambio de paradigma de la movilidad. A mayores, ha opinado que cada día hay más personas a favor de estos cambios y cuesta más buscar los que están en contra.