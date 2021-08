Este lunes, Isabel Pantoja cumplió 65 años y, para celebrarlo, sus fans se pusieron de acuerdo en hacerle un original regalo. Según aseguraron en Sálvame, la cantante está acostumbrada a recibir regalos por parte de sus seguidores, también en otras fechas señaladas, como la Navidad. De hecho, entre los presentes que la artista ha recibido (y pedido) durante su trayectoria hay una lavadora y una Thermomix, la cual se encuentra en la cocina de Cantora.

No obstante, lo que este año Isabel Pantoja ha pedido ha sorprendido a muchos, y es que esta vez no se trata de bolsos y perfumes, sino de un cargamento de cartones de tabaco. Celeste Rodríguez, la cabeza visible del club de fans de la tonadillera, ha confirmado esta información, pero ha restado importancia a la demanda de la cantante, ya que al parecer no es la primera vez que lo pide como obsequio.

Este miércoles, los colaboradores de El programa del verano han analizado la noticia y han arremetido duramente contra Isabel Pantoja, a la que han calificado de aprovechada por pedir costosos regalos a sus fans. "Desde luego me parece cutre no, lo siguiente", ha comentado Pepe del Real en directo. "Pedir una lavadora ya es caradura, pedir una Thermomix ya es caradura, pero pedir tabaco... Si ni los niños piden tabaco, lo primero que te dicen es por favor no pidas tabaco, me parece que esta señora ha perdido la cabeza", ha añadido.

Paloma García-Pelayo ha añadido que no es un regalo adecuado, pero le ha quitado importancia al obsequio y se ha centrado en el fondo. "Las personas se van definiendo según sus actos y las decisiones que toman en la vida y utilizar a la gente, a los fans, que son admiradores, que a lo mejor se lo sacan de sus ahorros, porque me consta que hay gente que se gasta lo que sea por ir a verla, pues bueno...", ha añadido. "Lo del tabaco es infumable", ha sentenciado.