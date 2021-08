Lugo Monumental recurre ante la justicia el certificado COVID para la hostelería, entre otras medidas

Tal y como ha explicado la asociación en un comunicado, la demanda ante el TSXG ha reunido a varias docenas de hosteleros, "que ven que se les perjudica gravemente sin que las medidas impugnadas tengan el menor sentido para luchar contra la pandemia", un fin en el que, según han recalcado, "todos los hosteleros están de acuerdo, como no puede ser de otra forma".

"Esta pandemia es el origen de todos los problemas y vencer la progresión de contagios es la verdadera guerra en que todos tenemos que estar unidos. No se trata de tener que elegir entre salud y economía, ya que tenemos claro que ha de primar la protección de los ciudadanos por encima de todo", ha subrayado Lugo Monumental.

Con todo, la asociación ha puntualizado que "algunas de las medidas adoptadas en los últimos tiempos no responden a criterios sanitarios, sino a cuestiones incluso discriminatorias hacia cierto tipo de locales".

EL CERTIFICADO COVID NO ES "COHERENTE"

La principal crítica de Lugo Monumental se centra en la petición de certificados COVID en interiores, que la asociación no apoya por una cuestión de "coherencia". "Consideramos que supone varios conflictos relativos a la protección de datos -sobre todo en un asunto tan sensible como la salud-, la intimidad de las personas e incluso con el puro sentido común ya que se exige a los clientes pero no a los trabajadores, lo que rompe por la base el sentido de la iniciativa", han explicado.

A este respecto, la asociación ve "discriminación" con ciertos locales, nombradamente los de ocio nocturno, "que no sólo han estado cerrados durante meses, sino que han hecho importantes inversiones para adaptar sus locales".

"Nos encontramos con absurdos como que la terraza de un local de ocio nocturno tiene que pedir certificado de vacunación o PCR negativa -sólo en los niveles bajos y no en el alto o el extremo, lo que también es un contrasentido- pero en la de una cafetería no. Si se pretende influir sobre comportamientos nocturnos, lo razonable sería decretar las medidas en función de horarios y no del tipo de local de que se trate", ha criticado la asociación, que ha tachado la medida de "inaceptable prejuicio".

CAUTELA ANTE LAS CONSECUENCIAS

Con todo, la postura adoptada por Lugo Monumental no es la mayoritaria entre los hosteleros gallegos, que se muestran "cautos" y "precavidos" respecto a posibles demandas y sus consecuencias.

"Es una situación complicada. La alternativa a no pedir los certificados COVID es cerrar, así nos lo trasladó en su momento la Consellería de Sanidade. No estamos de acuerdo con ejercer de 'policía', pero más vale malo conocido que bueno por conocer", ha el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, que ha hecho hincapié además, en el "ejercicio de responsabilidad" que todos deben hacer frente a una quinta ola "brutal".

"No nos hemos atrevido a dar ese paso porque si lo hacemos, y nos cierran, flaco favor le hacemos a los hosteleros", ha señalado Cañete. Unos términos en los que también se ha expresado el presidente de los Hosteleros de Ourense, Ovidio Fernández. "Si tienes dos situaciones malas encima de la mesa, mejor será escoger la menos mala", ha indicado Fernández, que ha recalcado además que "la administración ha hecho lo posible para no cerrar la hostelería".

Por su parte, el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros, se ha mostrado "cauto" respecto a una posible demanda, aunque ha comentado que "la posibilidad se sopesa constantemente".

"Los papeles están preparados, pero preferimos esperar porque todo cambia muy rápidamente y es muy complicado; debemos ser responsables y cautos. Ganar una demanda de este tipo podría volverse contra nosotros si finalmente decidiesen cerrar la hostelería. Preferimos estar abiertos con dificultades a cerrar", ha explicado Ballesteros.

HOSFEGA "CONSIDERA" LA DEMANDA

Con todo, Hostelería Federada Galega (HOSFEGA), asociación recientemente creada y crítica con la Federación Galega de Hostelería, sí "considera" la idea de una demanda, aunque tal y como ha señalado su presidenta, Elena Vitoria, "estar todavía en proceso de constitución conlleva dificultades jurídicas".

Vitoria ha matizado que no están "en contra de la medida en sí" -certificados COVID-, pero sí "de su aplicación". "La medida no es incorrecta, la vacunación tiene que servir para algo, pero no nos pueden pedir a los hosteleros que la ejerzamos con todas las implicaciones jurídicas que trae respecto a Ley de protección de datos, por ejemplo", ha declarado Vitoria que, además, "no entiende los aforos en interior o el cierre del ocio nocturno si se van a pedir los certificados COVID".

CONSENSO EN AMPLIAR TERRAZAS

En lo que sí parecen estar todas las asociaciones de acuerdo es en la ampliación de aforos en las terrazas. "Si un local tiene dos mesas y una está a 100 metros de la otra, ¿qué lógica tiene obligarle a eliminar una de ellas?. Parece obvio que en una instalación al aire libre el aforo es irrelevante siempre que se respeten las distancias de seguridad", ha señalado Lugo Monumental en su comunicado.

Es por esto que la asociación lucense ha pedido que el criterio se base "necesariamente" en las distancias entre mesas, ya que de esa forma los empresarios podría solicitar a sus ayuntamientos la ampliación del espacio a utilizar, "se podrían mantener las mismas mesas y, con eso, paliar la reducción de aforos en el interior de los locales".

El presidente de los hosteleros coruñeses ha respaldado esta petición, y el de los pontevedreses, Ballesteros, ha ido incluso más allá y ha pedido que en interiores se tenga en cuenta "la distancia entre comensales y no el aforo del lugar".