Hisenda busca una parcel·la en Vara de Quart per a seguir amb el procés de transformació digital de l'administració

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una sol·licitud d'ofertes per a adquirir, de conformitat a la Llei 14/2003 de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, una parcel·la construïda o sense construir en el polígon industrial de Vara de Quart.

Seguint l'aposta de la Generalitat a favor de la transformació digital, la Conselleria busca un espai que d’uns 10.000 metres quadrats per a poder disposar d'un conjunt d'edificis o espais on situar oficines i laboratoris per a part del personal tècnic de l'Administració valenciana i del seu sector públic instrumental, així com un centre de processament de dades (CPD) per a la Generalitat o per a les oficines del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT), amb caràcter d'urgència.

La Generalitat, a través del Pla Estratègic de Transformació Digital de l'Administració GEN 2025, persegueix culminar la transformació digital de l'administració i del seu sector públic instrumental, digitalitzant la manera de treballar, racionalitzant i simplificant la gestió i transformant la cultura organitzativa de la Generalitat.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, defensa que "des de l'equip de Govern creiem que les TIC són un agent facilitador de canvi cultural i lideratge i implicació i que el desenvolupament del pla estratègic contribuirà a la transformació digital de la societat valenciana".

Objectiu: la transformació digital

L’estratègia es desenvolupa entorn de sis eixos: infraestructures, comunicacions i mobilitat imprescindibles i crítiques, govern intel·ligent i sostenible, sanitat i serveis socials eficients, justícia moderna i educació digital.

La Conselleria manifesta la seua clara voluntat de dur a terme aquesta estratègia de transformació digital. Per a aconseguir-ho, informen que és imprescindible l'estandardització, evolució i extensió d'infraestructures de sistemes i comunicacions, prestant especial atenció a la ciberseguretat com a pilar fonamental en la digitalització d'hospitals i protecció de dispositius i infraestructures per a tota la Comunitat Valenciana.

La implementació de la nova estratègia de digitalització i transformació de la Comunitat Valenciana que té encomanada la DGTIC fa “necessari i urgent”, expliquen des del departament que dirigeix Vicent Soler, comptar amb un espai propi. "Un lloc que permeta albergar el creixement de recursos, la protecció de l'administració i crear futures sinergies d'innovació amb base tecnològica i econòmica en un entorn tan procliu com el Polígon Industrial Vara de Quart", ha defensat el director general de DGTIC, José Manuel García Duarte.

Fa dos mesos el consistori valencià va encarregar un document d'estratègia de renovació urbana del polígon com a districte innovador, la qual cosa podria establir les bases per a convertir aquesta zona en un espai empresarial de referència.