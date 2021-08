Calero, després de la detenció de Rubio i el relleu de Ábalos: "No tem pel meu futur"

La delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, ha assegurat aquest dimecres que no està preocupada pel seu "futur polític" després de la detenció fa uns mesos de l’exsubdelegat a València, el també socialista Rafael Rubio en la presumpta trama de corrupció urbanística del cas Assut, i el relleu del fins fa unes setmanes ministre de Transports, el valencià José Luis Ábalos.

"No tem pel meu futur. Les persones que ens dediquem a la política hem d'entrar lleugers d'equipatge perquè en qualsevol moment, pel que siga, el president Pedro Sánchez pot pensar que ara en aquesta nova etapa prefereix a una altra persona", ha asseverat en roda de premsa en un acte per a destacar els compromisos del Govern.

Calero, després d'afirmar que el que li preocupa és el seu futur personal i que de moment el té "molt clar i saludable", ha reconegut que "el valedor de Rafa Rubio clar que va ser Ábalos", però ha remarcat que moltes persones confiaven "plenament" en ell igual que ella.

"Per tant, ha sigut un xoc per a moltes persones la situació de l’exsubdelegat", ha recordat, per a destacar que el seu buit "en cap moment ha estat buit" i que des de la seua eixida l’ocupa Luis Felipe Martínez, present en l'acte. Ha garantit així que el nomenament es resoldrà designant a "un altre subdelegat o a ell mateix definitivament".

Rubio es troba des de fa unes setmanes en llibertat i en condició d'investigat després d'entrar a la presó provisional arran de la seua detenció a mitjan maig en la segona fase de l'operació Assut al costat d'altres 13 persones. El que fora diputat provincial i portaveu socialista a l'Ajuntament de València estava, igual que el llavors vicealcalde Alfonso Grau (PP), acusat de cobrar mossegades a canvi d'adjudicacions d'infraestructures.

Quant a Ábalos, també ex 'número tres' del PSOE, va eixir del Govern en la remodelació que va anunciar Pedro Sánchez el dissabte 10 de juliol, deixant la seua cartera a la ja ministra Raquel Sánchez.