Coronavirus.- El alcalde de Conil afirma que "un toque de queda no afecta al turismo veraniego" del municipio

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bermúdez ha asegurado que "ahora mismo la tasa en Conil no está subiendo, sino todo lo contrario" y que "el martes se estaba en 1.001, pero no se sabe lo que va a suceder este miércoles, porque ya se llevaba un tiempo con la tasa estabilizada, en torno a 900 o 1.000".

Por ello, el regidor conileño ha apuntado que "igual el miércoles se está por debajo y la decisión del Comité Territorial de Salud es que no haya toque de queda, que es la medida que se puede tomar".

De hecho, Bermúdez ha recordado que "la tasa de incidencia no tiene nada que ver" porque "se está calculando en Conil sobre la población censada, que son 23.000 personas, y ahora hay aproximadamente unas 80.000 personas, y por lo tanto se está hablando de un tercio de la tasa".

En cualquier caso, el alcalde ha apuntado que "si la Junta de Andalucía, que es la que maneja los datos, ve que la tasa sube de manera exponencial no está mal que se tome un toque de queda", y ha añadido que él no tiene "los datos" por lo que no puede "tomar esa decisión".

Por último, en relación a la medida de la Junta de exigir un Certificado Covid-19 para acceder a locales de ocio nocturno, Bermúdez ha confesado "no entender" porque "no se sabe cuál es el objetivo".

"Si el objetivo es presionar a mucha gente que no se quiere vacunar, no está mal, pero si el objetivo es que sirva de control y que sean espacios seguros, cuando la Junta viene diciendo que son los lugares más seguros siempre que se cumplan todas las medidas, no se entiende", ha subrayado Bermúdez.