La Generalitat investiga científicament obres d'art detectades com a possibles falsificacions

L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació desenvolupa una línia de treball que consisteix a autentificar o detectar com a falsificacions les obres d'art que intercepta el Grup de Patrimoni Històric de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana. La minuciositat i el rigor en el seu treball l'han convertit en unes de les entitats referents d'expertització a la Comunitat Valenciana.

Per a realitzar les investigacions examinen les característiques particulars de l'obra, l'època, l'artista i la disciplina artística. Es realitzen investigacions sobre la procedència i la historiografia de les peces, es duen a terme estudis d'imatge a diferents longituds d'ona (macro i microfotografies amb llum visible, i amb llum ultraviolada, llum infraroja, radiografies), i, conjuntament amb el departament de Materials i Estudis Científics de l'IVCR+i, es dissenyen i realitzen les anàlisis científiques més convenients per a cada investigació (caracterització de pigments amb presa de mostra o sense, identificació d'aglutinants, vernissos).

Alguns d'aquests treballs es realitzen als laboratoris de l'IVCR+i, però, si són molt específics, com és el cas de tacs, radiografies industrials, metal·lografies, estudis de carboni 14, per a dur-los a terme s'acudeix al CSIC, a departaments d'investigació i anàlisi d'universitats (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla), hospitals (unitats de diagnòstic de rajos X i TC) o a la xarxa d'instituts de restauració de la resta del territori nacional.

Si la investigació ho requereix, s'acudeix als museus que allotgen obres dels artistes per a realitzar-los, 'ex professo', les mateixes anàlisis, i així poder extraure conclusions fermes.

Tota la informació extreta de cada investigació científica es reflecteix en informes pericials que l'IVCR+i fa d'ofici. Es tracta d'arguments detallats i explícits que exposen les conclusions respecte a l'autenticitat o falsedat de la peça en qüestió. Aquests informes es remeten al jutjat corresponent.

No sempre les obres que s'intervenen i investiguen resulten ser falses; de vegades es tracta de peces molt restaurades que, 'a priori', presentaven dubtes sobre la seua autoria, o es tracta d'obres desconegudes perquè pertanyien a col·leccions privades no registrades.

En l'últim any han analitzat obres de Cecili Pla, Joaquim Sorolla, Amedeo Modigliani o Jean Michel Basquiat. En 2020 van ser 28 peces i en 2021 en són 10 fins a la data.

De Pla són habituals les falsificacions de les seues xicotetes taules d'apunts de la platja de Les Arenes de València, que va pintar en la seua última etapa. L'IVCR+i s'ajuda per a distingir les obres falses de les vertaderes del registre de la seua tècnica pictòrica, que el mateix artista va publicar en la seua 'Castilla de Arte' en 1913.

En el cas de Sorolla, el Ministeri de Cultura ha estudiat àmpliament la composició material de les seues obres definitives sobre tela, però les seues pissarres d'apunts o notes de color, que l'artista realitzava de manera més informal, no havien sigut tan investigades. L'IVCR+i està analitzant aquestes peces i, gràcies a això, ha descobert algunes falsificacions.

Un cas paradigmàtic és Amedeo Modigliani, el conegut artista del segle XX, les falsificacions del qual inunden no solament el mercat de l'art internacional de primera fila, sinó també el territori espanyol. El grup de Patrimoni ha intervingut recentment diverses suposades pintures de Modigliani, totes aquestes falses.

Finalment, cal ressenyar les enigmàtiques pintures sobre tela de Jean Michel Basquiat, l'amic i col·laborador d'Andy Warhol, les cotitzacions recents de les quals el situen com un dels artistes més desitjats pels col·leccionistes d'art modern més importants del món. Suposades obres de Basquiat estan sent falsificades i venudes per xifres milionàries en el nostre país. Actualment s'estan investigant a l'IVCR+i set obres atribuïdes al creador nord-americà.