L'IVAM organitza un seminari per a analitzar l'obra de Josep Renau

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) organitza un seminari internacional sobre l'obra del cartellista, fotomuntador, muralista i teòric Josep Renau els dies 21 i 22 d'octubre de 2021. El congrés revisarà l'obra de Renau i els contextos històrics en què va desenvolupar el seu treball artístic durant el seu exili a Mèxic i a la República Democràtica Alemanya a través de noves investigacions i enfocaments conceptuals.

Així mateix, el congrés abordarà el paper de l'artista durant la II República i la guerra civil espanyola, quan va ser director general de Belles Arts. Renau va exercir un paper clau, tant en el trasllat de les obres del Museu del Prado per a salvaguardar-les dels bombardejos a Madrid, com en l'encàrrec a Picasso del que acabaria sent el Guernica.

El seminari forma part de les activitats programades amb motiu de l'exposició 'Els exilis de Renau', que exhibeix l'IVAM fins al 9 de gener de 2022. La mostra està conformada per dos centenars de peces, algunes monumentals, entre fotomuntatges, murals, pintures, cartells i pel·lícules, i revisa la trajectòria de l'artista valencià a Mèxic, on va treballar amb el gran muralista David Alfaro Siqueiros, i a l'Alemanya de l'Est.

El seminari, dirigit per la curadora i professora de la New York University Jordana Mendelson, comptarà amb la participació d'experts internacionals que revisaran, des d'una mirada pluridisciplinària i crítica, l'obra d'aquest artista i militant comunista, un dels intel·lectuals espanyols més importants del segle XX.

La primera sessió començarà amb una conferència a càrrec de Jordana Mendelson sobre la funció memorial de l'arxiu gràfic de Renau. A continuació, Sebastiaan Faber, catedràtic d'Estudis Hispànics a l'Oberlin College, examinarà les contradiccions de l'artista en el context de l'exili mexicà, on la seua vida i la seua obra van estar condicionades per col·lectius, institucions governamentals i la necessitat de bolcar-se en una intensa labor comercial.

Obrirà la segona jornada la ponència de Carmen Gaitán Salinas, de la Universitat Complutense de Madrid, que oferirà una visió personal de Renau a través dels diaris inèdits de Manuela Ballester publicats amb el títol 'Mis días en Mexico'. Els diaris tanquen la vida íntima de Manuela Ballester, així com els punts de trobades i les desavinences entre ella i Renau, tant en la política i l'art, com en la intendència de la llar i la família.

A continuació, la historiadora de l'art Erika Wolf analitzarà la sèrie 'The American Way of Life' de Renau, en relació amb els fotomuntatges soviètics d'Alexander Zithomirsky. La conferència d'Oliver Sukrow, per la seua banda, se centrarà en els murals que va fer Renau en l'època alemanya.

El seminari conclourà amb una taula redona que porta per títol 'Revisió de Renau en els anys 30, des de la perspectiva de l'exili' en què participaran Albert Forment, doctor en Història de l'Art per la Universitat de València i autor del llibre 'Josep Renau. Història d'un fotomuntador'; Carl Henrik Bjertröm, doctor d'Història Contemporània per la Universitat de Londres; i María Rosón, investigadora i doctora en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Madrid.

Aquesta activitat s'emmarca en l’aposta de l'IVAM per difondre i promoure la investigació del llegat artístic i cultural de Josep Renau. L'artista ha tingut sempre una significació especial per a l'IVAM, no solament per la seua transcendència com a pioner de la introducció de les avantguardes històriques a València durant la II República, sinó també perquè el museu valencià va ser objecte d'un extraordinari depòsit de la seua obra, el seu arxiu i la seua biblioteca personal per part de la Fundació Josep Renau en 1989. Des d'aleshores el museu valencià ha sigut una destinació obligada per a la investigació del paper exercit per aquest autor en la història de l'art.

El seminari és gratuït i es requereix una inscripció prèvia a través de l'adreça electrònica: ivam@consultaentradas.com o en el telèfon 976004973 (de dilluns a dissabte de 9 a 20 hores).