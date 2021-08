Soler valora que el Govern i repartisca el fons covid segons població ajustada"

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, va assenyalar aquest dimarts, després de conéixer el repartiment definitiu dels 13.486 milions del Fons extraordinari COVID per a 2021, que "el Govern central ha assumit les reivindicacions de la Comunitat Valenciana i repartirà els fons atés el criteri de població ajustada".

Així ho ha declarar després de conéixer-se que la Comunitat Valenciana rebrà 1.400 milions d'euros del Fons Covid que contempla un muntant total per a l'Estat de 13.486 milions en 2021.

El conseller va remarcar que "la xifra suposa que rebrem el 10,4% del muntant global de fons", un percentatge que se situa "en línia en el pes poblacional i econòmic de la Comunitat Valenciana en el conjunt del país", va informar.

Soler destaca l'"esforç" de l'Executiu per a atendre les necessitats financeres de les autonomies davant la despesa derivada de la COVID-19, ja que són les administracions autonòmiques les que tenen assumides les competències en sanitat, educació i serveis socials.

"El Fons COVID es reparteix entre les autonomies a fons perdut per a compensar despeses derivades de la pandèmia, la qual cosa suposa un alleujament per als comptes autonòmics i, en el cas de la Comunitat Valenciana, contribueix a la sostenibilitat de les nostres finances públiques", va assegurar.

Reforma del sistema de finançament

En aquest punt, el conseller va apuntar la necessitat de reformar el sistema de finançament autonòmic "de manera urgent" perquè les autonomies infrafinançades, com la valenciana, puguen rebre els recursos que els corresponguen.

El conseller va reiterar que, fins que es duga a terme la reforma, "els fons extraordinaris per la COVID haurien de consolidar-se en els ingressos que rebem pel finançament autonòmic, per a així compensar la nostra situació d'infrafinançament".

Soler considera que "el nou sistema de finançament ha de tindre com a base el criteri de població ajustada, ja que és el més equitatiu i el que permetrà reduir les diferències i establir les bases per a un repartiment més just. El fet que s'haja començat a usar aquest criteri per al repartiment del Fons COVID és un bon precedent".

"La major part dels serveis que prestem les comunitats autònomes són a les persones; En el nostre cas el 93% dels recursos es destinen a les persones; per això, s'ha de seguir el criteri de població ajustada; el contrari seria alimentar desigualtats territorials", va incidir Soler.

Així mateix, el conseller d'Hisenda va tornar a reclamar un "mecanisme transitori" per a compensar les diferències de finançament per habitant de les autonomies infrafinançades, que hauria d'estar vigent "fins que es reforme el model de finançament".