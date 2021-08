Cristian: "Busco en 'First dates' un chico con una nariz grande y unos buenos pies ¡Eso me vuelve loco!"

"Tuve una época en la que estaba un poco salido, por no decir golfo. Después me calmé porque no es lo que me gusta, prefiero encontrar a una persona y dedicarme a ella", afirmó Cristian en su presentación de First dates.

Lidia Torrent fue la encargada de recibir al tarraconense en el restaurante de Cuatro, a la que contó que "he abierto un estudio de tatuaje hace tres meses porque hice un cambio radical en mi vida, un poco gracias a la covid".

Pero si en los negocios le iba bien, en el amor... no tanto: "Hace muy poco que salí del armario, cuatro años, me costó por el entorno en mi pueblo. Intenté buscar el amor con una chica, pero no pude".

Lidia Torrent y Cristian, en 'First dates'. MEDIASET

Torrent quiso saber que había ido a buscar al programa: "Busco a un chico más varonil, con los brazos fibrosos y que se le marquen las venas, con una nariz grande y unos buenos pies, de un 43 o 44 ¡Eso me vuelve loco!", señaló el tatuador.

Su cita fue Cristian, un entrenador de vóley de Barcelona: "Para mí ese deporte significa compañerismo, amistad, amor... me lo ha dado todo", reconoció en su presentación de First dates.

Nada más verle, el tarraconense le dijo: "Te conozco y te sigo en Instagram, creo que hablamos algún día". Además, comentó que "fui detrás de él porque vi su perfil con foto y me gustó porque es calvo, pero en aquel momento no cuajó".

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más, ver que temas tenían en común y conectar para tener una segunda cita o solo para hablar por redes sociales, como les sucedió la primera vez que se conocieron.

Cristian y Cristian, en 'First dates'. MEDIASET

Tan bien fue la cena que el postre se lo tomaron en el privado, donde el entrenador besó en el cuello al tatuador: "Me vuelve loco sentir el ahogamiento de un hombre encima", admitió el tarraconense, y luego se dieron 'un beso de película', como les pedían en los papelitos del programa.

En la decisión final, Cristian –de Barcelona- sí que quiso tener una segunda cita con Cristian –de Tarragona- porque "quiero seguir conociéndole y ver si podemos llegar a algo más". El tatuador también quiso volver a verle "para una amistad o una relación".