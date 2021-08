Román Reyes pone el foco en los familiares de las personas que se suicidan: "El Estado te da la espalda"

Este martes, Todo es mentira dedicó su escaleta a la salud mental. El programa presentado por Risto Mejide albergó a todo tipo de expertos en la materia, pero también a familiares de personas que se habían quitado la vida o a pacientes que, a día de hoy, luchan contra la depresión u otras enfermedades.

Entre los invitados estuvo Ramón Reyes, actor que acudió en calidad de representante de Stop Suicidios. Tal y como recordó, se viralizó en Twitter a través de un hilo en el que narró el suicidio de su madre, pero también los 10 años previos al trágico desenlace, en los que Reyes se sintió desatendido por unas instituciones que primaron lo económico a salvar a una mujer que "quería vivir", según recordó Reyes.

"Se dejó morir a mi madre. Ella me pidió, desesperada, que la llevara a un hospital que rechazó ingresarla por la falta de medios. En este país se saca pecho por la salud pública, pero en el caso mental somos tercermundistas. Cuando finalmente fue ingresada, la echaron pasado un mes, y murió sola en el suelo", contó el joven con tristeza.

En esa línea, Reyes reconoció no estar bien. De hecho, al día siguiente de que su madre perdiera la vida, acudió al hospital ante un fuerte ataque de ansiedad, consiguiendo solo que se le recetara un trankimazin y que una empleada le recomendara que recurriera a la ayuda psicológica privada.

"Si la hubiese matado un hombre, habría políticos haciendo comunicados y banderas a media asta, pero con esto no pasa nada. Lo de la atención sanitaria es como si una persona va con las tripas fuera por un cáncer a la puerta del centro de salud y la dejan fuera o le dicen que cambie la aspirina por paracetamol", dijo, comparando la importancia que se da a las enfermedades físicas con la que se le suele dar a las mentales por ser menos visibles.

El joven reiteró que su madre tenía voluntad de curarse y, sobre todo, de vivir. En esa línea, reclamó más medios para curar las enfermedades mentales y enfocarse en la prevención para evitar los suicidios: "Me escriben personas y me doy cuenta de que no saben dónde acudir. Es demencial que muchas veces se encarguen de los enfermos voluntarios".

Por último, Reyes puso el foco en los que, como él, habían convivido con una persona que sufría depresión, y destactó que sintió que el Estado le había dado la espalda. "Ante la falta de recursos en sanidad, se carga con el muerto a los familiares, que soportan una presión enorme sin haber recibido educación emocional. Vivimos en una sociedad en la que se ponen barras a los puentes, pero no se acata el problema desde su raíz", denunció con contundencia.