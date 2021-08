Tu horóscopo diario: miércoles 4 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 4 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Está bien que manejes la economía con cautela y no te excedas en los gastos, pero también es hora de darse un pequeño capricho. Te lo mereces y lo sabes, y los que tienes cerca también pueden disfrutar mucho con esas cosas de estos días de vacaciones.

Tauro

Ojo con un exceso de celo con las personas que están a tu cargo. A veces te extralimitas con el trabajo y ejerces la autoridad con demasiada firmeza para ti y con los que hay a tu alrededor. Procura ser más flexible, especialmente si tienes alguna clase de poder.

Géminis

Tendrás ganas de probar alguna experiencia, probablemente algo relacionado con los deportes o con una actividad que normalmente no tienes cerca. Eso te hará tener sensaciones muy positivas y estimulantes, pero debes de tener precaución.

Cáncer

Lo más probable es que hoy no te quede otra opción que implicarte en asuntos afectivos y familiares, quizá con algunas personas que hace tiempo no veías. Pero será de una manera agradable y relajada y te sentirás muy bien con todo ello.

Leo

No dejes que entre en tu espíritu ni un ápice de envidia si ves en las redes sociales algo o a alguien que tu deseabas mucho. Lo mejor es que hagas borrón y cuenta nueva y que fijes tus objetivos en otros puntos de interés, sea lo que sea. Asúmelo cuanto antes.

Virgo

Consigues dejar atrás ciertas tendencias poco constructivas en algunas maneras de contemplar la realidad y sobre todo de entender la amistad. Vas a dar un paso importante al pedir perdón o acercándote a un amigo o amiga que te ha aportado mucho en el pasado.

Libra

Si no has conseguido tu objetivo profesional o de estudios, no debes seguir lamiéndote las heridas, sino analizar porqué ha sucedido y ponerle solución. Estás a tiempo, pero debes dejar las frivolidades y las quejas de lado y ponerte a trabajar.

Escorpio

Hoy será un día en calma, sin que demasiadas cosas que no sean las cotidianas vengan a preocuparte e incluso ésas tampoco demasiado ya que no habrá nada grave en tu horizonte. Aprovecha para descansar mental y físicamente.

Sagitario

Regenerarse es la palabra que hoy tienes que tener en tu mente, en cualquier sentido que quieras aplicarla. Es el momento mejor del año para dejar atrás las malas experiencias y no darle más vueltas, sólo sacar lo positivo que puedan enseñarte.

Capricornio

Observa con cuidado todo lo relacionado con lo legal, con documentos o problemas relacionados con abogados, tierras o herencias. Se pueden complicar mucho sin que apenas te des cuenta. Pide consejo profesional, aunque gastes algún dinero.

Acuario

Te invadirá una sensación de tranquilidad con las buenas noticias que te llegan de algo relacionado con familiar que no estaba en su mejor momento. Aprovecha para disfrutar ya que esa parte que te preocupaba tanto ha pasado. Sonreirás.

Piscis

Cuida mejor de todo eso que pueda hacerte algún daño en el organismo y no dejes que por un poco de placer o capricho, luego tengas que pagar la factura. Prevenir en todos los sentidos es la mejor manera de asegurar que tu cuerpo se mantenga bien.