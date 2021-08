Mena Suvari habla de su "extraña y espeluznante" experiencia con Kevin Spacey: "No sabía cómo reaccionaría"

Mena Suvari ha hablado sobre una experiencia "extraña y espeluznante" que tuvo con Kevin Spacey durante el rodaje de American Beauty. Y es que, tras compartir con la revista People que Spacey se había acostado "cerca" de ella para preparar su escena juntos, la actriz ha dado más detalles al respecto.

El actor Kevin Spacey, quien hace años fue señalado por, supuestamente, haber tenido una conducta sexual inapropiada con varias personas-acusaciones que, hasta el momento, el intérprete ha negado- apareció en esta película de Sam Mendes en 1999. Y, en ella, trabajó codo con codo junto a una jovencísima Suvari.

“Entre un montaje y otro, Kevin me llevó a una pequeña habitación con una cama y nos acostamos uno al lado del otro, yo mirando hacia él mientras él me abrazaba ligeramente”, ha comentado Suvari a The Sunday Times.

“Me pregunté si lo había discutido con Sam Mendes (el director) o si fue algo que premeditó como una forma de prepararnos a ambos para la intimidad que necesitábamos compartir, o si fue una idea improvisada”, ha explicado la actriz, a lo que aclara que "funcionó".

Suvari ha descrito el encuentro como “espeluznante", pero también "tranquilo y pacífico” debido a que dice estar acostumbrada a querer muestras de afecto y que lo sintió como "un alimento al ser simplemente tocada”.

Al principio, pensó que estaba interesado en ella. "No sabía hasta dónde iba a llegar o cómo iba a reaccionar si llegaba a eso. Pero no lo hizo. Simplemente nos quedamos allí, acercándonos y poniéndonos cómodos", algo que ocurrió en una pequeña pausa del set de la película.

Pese a lo extraño que se le hizo el encuentro, la actriz, que va a sacar su libro The Great Peace: A Memoir by Mena Suvari este próximo 12 de agosto, ha relatado que el contacto con Spacey "consiguió el resultado" para la escena que entonces compartían.