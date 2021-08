IU saluda la bajada del paro, pero le preocupa el ritmo de la recuperación en Aragón y la "precariedad"

IU se ha pronunciado así en una nota de prensa, después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya publicado este martes que el número de parados ha bajado en julio en Aragón en 5.314 personas sobre el mes anterior, el 7,03 por ciento, y en 5.521 personas sobre julio de 2020, el 7,29 por ciento. La comunidad autónoma sumaba a finales del mes pasado 70.264 desempleados.

IU Aragón ha calificado el volumen de parados como "inaceptable", ya que es el 3,89 por ciento superior al que había al inicio de la pandemia del coronavirus, cuando ya el desempleo era "una prioridad política de primer orden".

El coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha considerado que las cifras son resultado de las medidas desplegadas por el gobierno de coalición "y, a diferencia de la gestión económica de la crisis que hizo el PP, ésta vez se ha gestionado para proteger a las familias y al tejido productivo".

"Es justo reconocer que los datos son contundentes y, si es así, es por las políticas del Gobierno central, que han sido capaces de generar certezas y defender la estructura productiva en momentos muy difícil; por eso, tenemos que felicitarnos y señalar y confrontar el ruido y los ataques de quienes desearían que el sufrimiento de las personas fuese todavía mayor", ha esgrimido Sanz.

BRECHAS

No obstante, IU Aragón ha advertido de que el mercado laboral presenta aún "brechas de desigualdad y precariedad" y, de ahí que, especialmente en esta comunidad autónoma, la agrupación apueste por avanzar en "cambios profundos" del modelo productivo, que permitan "superar las situaciones de vulnerabilidad que se traducen en brechas de género y de edad".

Según ha expuesto Sanz, "con un paro femenino que representa el 60 por ciento del total, las mayores tasas de desempleo juvenil de Europa y un paro de larga duración que afecta el 46% de las personas desempleadas, las debilidades del modelo productivo aragonés son evidentes".

Al respecto, ha estimado que la "parcialidad" y "temporalidad" vuelven a "empañar" la mejora de los datos "por nuestra dependencia de sectores con una alta estacionalidad".

IU Aragón ha indicado también que las limitaciones del actual modelo productivo sitúan a este territorio en términos interanuales "a menor ritmo de crecimiento del empleo que la media nacional" y por eso ha hecho un llamamiento para actuar al Gobierno de Aragón "sin demora" y con "corresponsabilidad".

"El Ejecutivo aragonés tiene herramientas que no debe dejar de usar y que le exigen de mayor audacia y compromiso que parece no está dispuesto a asumir, a tenor de las declaraciones autocomplacientes que achacan cualquier mejora a la voluntad inversora y no a las medidas de protección que han impedido la destrucción de empleos y tejido productivo y el mantenimiento, aunque mermada, de la capacidad económica de las familias", ha argumentado el coordinador general de IU Aragón.

MEDIDAS

Esta formación política ha dicho que las medidas pasan por impulsar los cambios estructurales que necesita el mercado del trabajo, por la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la derogación de las reformas laborales.

Ha estimado, asimismo, que de la actual crisis se saldrá "por el esfuerzo de los y las trabajadores y el papel de lo público para garantizar que los esfuerzos del conjunto de la sociedad al servicio del interés general, la vida y la proyección de los sectores más vulnerables, del tejido productivo".

Sanz ha manifestado que es momento "de priorizar para no conformarse con volver a la situación que, en materia laboral, vivíamos en febrero de 2020", que era "injusta" y "debemos superar, más todavía después de la pandemia por los aprendizajes que nos deja".