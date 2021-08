València bonificarà l'IAE i l'IBI a les sales de teatre i música en directe

L'Ajuntament de València introduirà una modificació en les ordenances fiscals per bonificar l'IBI i l'IAE a les sales de la ciutat que desenvolupen activitats d'arts escèniques i música en directe. Així ho ha anunciat el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, aquest dimarts.

Pel que fa a l'IBI, la Regidoria d'Hisenda ha establit una correcció en els requisits perquè, tal com estaven contemplats fins al dia de hui, pràcticament cap de les sales de la ciutat podia optar a la bonificació en els seus rebuts. Per a poder acollir-se als beneficis fiscals, l'ordenança exigia que els establiments tingueren un mínim de 30 anys d'activitat i que, a més, realitzaren una part de la seua programació en valencià.

Ara, amb el canvi que ha plantejat la delegació que dirigeix Sanjuán, els espais culturals només hauran de complir una de les condicions per a poder optar a la bonificació de fins al 60% en l'Impost de Béns immobles, la qual cosa permetrà que totes les sales de la ciutat puguen disposar dels beneficis fiscals que ofereix l'Ajuntament de València.

A més, s'ha establit una progressivitat en els requisits per tal d’incentivar que les noves sales realitzen almenys una part de la seua programació en valencià. Així, els nous espais que programen un mínim del 20% dels espectacles en valencià i almenys 16 obres en valencià podran acollir-se a un 60% de bonificació en l'IBI mentre que aquells que realitzen un mínim del 10% de la seua programació i almenys 8 obres en valencià tindran una bonificació del 30%, ja que ara no hauran d'acreditar 30 anys d'activitat per a gaudir d'aquest benefici fiscal.

La Regidoria d'Hisenda, a més, també incorporarà una nova bonificació en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) per a tots els establiments que desenvolupen espectacles i arts escèniques permanents a València. Amb la introducció d'aquesta modificació, totes les sales es podran acollir a una reducció del 60% en el rebut de l'IAE.

“Des de l'Ajuntament de València introduirem nous beneficis fiscals per a l'activitat de teatres, sales d'espectacles i música en directe a la nostra ciutat amb l'objectiu de poder-los ajudar no solament a recuperar-se de la covid sinó també a generar noves ocupacions i noves activitats econòmiques en el sector de la cultura de la ciutat”, destaca l’edil. “És una xicoteta ajuda per enfortir l'àmbit cultural de la nostra ciutat, posant també el focus en què siguen aquests sectors creatius el futur econòmic d'una ciutat que té moltíssim talent per aportar i que s'ha de convertir en un referent cultural més enllà de la bipolaritat entre Madrid i Barcelona”, ha explicat Sanjuán.