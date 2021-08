Puig anuncia drons per a frenar ofegaments a les platges i demana prudència per a gaudir dels espais naturals.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la posada en marxa d'un programa pilot que permetrà la utilització de drons per a frenar ofegaments en 10 platges de la Comunitat Valenciana i ha demanat "prudència a la ciutadania per a gaudir d'uns espais naturals en els quals el Consell posa tots els instruments al seu abast per a garantir tant la seguretat en el bany com la protecció enfront de la Covid-19".

Així ho ha expressat aquest dimarts a Xàbia (Alacant) durant la presentació de la campanya 'Stop ofegaments' i del pla per a l'ús d'aeronaus no tripulades en labors de salvament i emergències.

L'acte ha comptat també amb la participació de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, així com del responsable de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), José María Ángel, i de l'alcalde de la localitat, José Chulvi.

El projecte pilot per a la realització de labors de suport als serveis de socorrisme i salvament a través d'aeronaus no tripulades s'executarà en 10 municipis de la Comunitat Valenciana. En concret, es durà a terme a les platges de Guardamar del Segura, Dénia, Xàbia i Benidorm, a la província d'Alacant; Alboraia, Gandia i Cullera, a la província de València, i Borriana, Oropesa i Peníscola, a la província de Castelló.

Així mateix, té una duració de tres mesos, es desenvolupa de dilluns a diumenge, pot ajustar-se a les necessitats de cada municipi i la seua execució estarà coordinada per l’AVSRE.

Els drons treballaran al costat dels serveis de salvament d'aquestes platges per a desplegar tasques de suport a la vigilància en la zona de bany i realitzar llançament de flotadors a banyistes en situacions de risc.

Per part seua, el cap del Consell ha destacat que "la iniciativa s'emmarca dins de la voluntat de la Generalitat d'utilitzar tots els instruments que la innovació en comunicacions posa a l'abast de les institucions per a reforçar la seguretat en unes platges que són també segures en matèria de protecció sanitària".

"L'ús d'aeronaus no tripulades obri un espai extraordinari" de possibilitats per a "millorar l'efectivitat dels serveis públics", ha indicat.

Puig també ha subratllat la importància de la campanya 'Stop ofegaments', que busca conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat d'actuar amb "prudència" per a evitar situacions de perill. En aquest sentit, ha recordat que l'ofegament és en l'actualitat la tercera causa de mortalitat en el món en xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 5 i els 14 anys.

Per part seua, la consellera d'Interior ha incidit també en què l'objectiu d'aquesta campanya de sensibilització és traslladar a la ciutadania que els comportaments imprudents poden conduir a "desenllaços fatals".

Tal com ha asseverat, en la majoria de casos, aquestes defuncions podrien haver-se evitat "amb un comportament responsable, com respectar les banderes, banyar-se només en plenes facultats físiques o evitar endinsar-se en la mar sense socorristes".

"Volem tornar a veure’t"

"El Consell està decidit a aconseguir, juntament amb la implicació de la ciutadania, una costa completament lliure d'ofegaments, perquè, com diu el lema de la campanya dirigida a totes les persones que gaudeixen de les nostres platges a l'estiu, volem tornar a veure't", ha indicat.

Així, ha expressat la seua preocupació per les xifres de persones ofegades, ja que fins al 31 de juliol han mort ja 23 persones per aquesta causa en la Comunitat Valenciana i l'any passat van morir altres 61, una tendència similar a la registrada en 2019. "No podem quedar-nos de braços plegats", ha assenyalat.

Finalment, ha recordat que els ofegaments són una de les deu principals causes de mort a tot el món, segons l'OMS.