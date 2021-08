'El programa del verano': Dardo del abogado de los Rivera a Isabel Pantoja por los trajes de Paquirri: "Ella diría 'antes los quemo que entregarlos'"

Se cumple un año desde aquel fatídico 2 de agosto en Cantora. Tras años clausurada, la habitación de Paquirri se abrió y su hijo, Kiko Rivera, descubrió uno de los mayores secretos de Isabel Pantoja, allí estaban todos los trajes, capotes, joyas y demás objetos personales del torero. El Dj calificó ese momento como el punto en que se le cayó la venda de los ojos y es que durante toda su vida había pensado que los enseres de su padre habían sido robados.

Cuando se leyeron las últimas voluntades de Paquirri, gran parte de sus objetos personales tenían que ser entregados a sus dos hijos mayores, Fran y Cayetano, Sin embargo, cuando llegó el momento de la entrega su viuda, Isabel Pantoja, declaró que había sufrido un robo y que gran parte de esas pertenencias habían desaparecido. Los hermanos Rivera nunca se creyeron la versión de la cantante y durante años intentaron averiguar dónde estaban los trajes.

Tras el descubrimiento de Kiko, hijo de Isabel Pantoja y Paquirri, los hermanos Rivera retomaron la batalla judicial contra la sevillana para poder recuperar lo que su padre les dejó en herencia. Este martes, El programa del verano ha entrevistado al abogados de los dos hermanos para conocer en qué punto se encuentra la disputa judicial. Joaquín Moeckel ha explicado que la demandada ha dado más de quince o veinte evasivas en este último año.

"Yo conozco abogados de renombre que los ha aburrido, 'ahora sí, ahora no...'. Esta señora vuelve loco a todo el mundo", ha comentado el letrado. Moeckel ha asegurado que el y tema no está finiquitado, pero que le ha aconsejado a Fran Rivera que "el recuerdo de tu padre no puede hacerse mediante el enfrentamiento de una madre con un hijo". Asimismo, el abogado ha explicado que los hermanos Rivera han sido muy respetuosos con su decisión de aparcar el tema, "no vale todo, par mí no vale todo", ha añadido.

Al parecer, la intención de Joaquín Moeckel y sus representados es evitar que Kiko se enfrente a su madre en los juzgados, aunque él quiera llevar otras batallas legales por otro lado. No obstante, el letrado se muestra pesimista y cree que Isabel Pantoja no cederá para entregar los objetos de Paquirri a sus hijos: "Esta persona es de las que diría 'antes los quemo que entregarlos'". "En las malas personas se puede confiar siempre, ¿sabes por que? Porque no cambian jamás", ha sentenciado el entrevistado.