El Ple del Consell licitarà el divendres el túnel per als vianants entre les estacions de Xàtiva i Alacant

El Ple del Consell d'aquest divendres licitarà aquest divendres les obres per a construir un túnel per als vianants que unisca les estacions de Xàtiva i Alacant de la xarxa de Metrovalencia, i que discorrerà al llarg del carrer Alacant.

Així ho ha avançat el conseller de Mobilitat Sostenible, Arcadi España, durant una visita que ha realitzat aquest dimarts a les obres de la L10 de Metrovalencia, en la futura estació d'Alacant. Aquesta parada comptarà amb dos canons per als vianants que la connectaran amb Xàtiva i Bailén.

Segons ha detallat España, es preveu que l'obra que uneix Alacant amb Bailén acabe a la fi d’enguany i que el que connecta Alacant amb Xàtiva tarde una mica més. De fet, entrarà en funcionament després que ja estiga operativa la línia (principis de 2022): les obres duraran entre 20 i 22 mesos, i es posaran en marxa quan acabe el procés administratiu. Durant part d'eixe temps, el carrer Alacant estarà tallat.

España ha defensat que aquesta connexió servirà per a "fer més eficient la xarxa de Metrovalencia" i potenciar la "connexió entre barris", ja que es podrà utilitzar sense necessitat d'entrar al metro. Al seu judici, aquesta actuació "facilita la mobilitat de manera segura".

Respecte a la compatibilitat d'aquesta obra amb el Túnel Passant, ha indicat que es troben en converses amb Adif per a coordinar les actuacions i que "no calga fer per a després desfer".

Panell dels canons per a vianants que es construiran. GVA

En el cas d'aquesta infraestructura, la seua longitud projectada és superior a 250 metres i unirà a través del subsòl totes dues estacions des dels vestíbuls, arrancant a cota d’entrada en el costat Alacant i arribant a uns tres metres per davall del nivell de l’inici de l'estació de Xàtiva, la qual cosa obliga a disposar un nucli de comunicació vertical compost per una escala fixa i una altra mecànica i un ascensor accessible per a PMR (persones de mobilitat reduïda).

El projecte inclou el disseny de totes les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat; ventilació; protecció contra incendis i comunicacions necessàries per a la posada en servei de la connexió per als vianants, així com equips de transport assistit per als viatgers.

Evolució de les obres

Arcadi España ha destacat que "el conjunt d'actuacions previstes per a posar en servei aquesta línia estan en execució o completades, amb l'objectiu d'aconseguir que en 2022 aquesta ampliació de la xarxa de Metrovalencia siga tota una realitat".

La línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i huit estacions i parades (tres subterrànies i cinc en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En l'actualitat s'estan executant les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior als 25 milions d'euros. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, etcètera.

Natzaret

FGV va iniciar el mes de novembre passat els treballs del condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram en superfície, des de l'eixida del túnel en la rampa d'Amado Granell fins al barri de Natzaret, incloent la construcció en el barri de Natzaret del depòsit provisional per a les unitats tramviàries que circularan per aquesta prolongació de la xarxa de Metrovalencia.

La resta d'instal·lacions, com l'electrificació, subestacions i escomeses del traçat entre l'estació d'Alacant i Natzaret, així com la senyalització, comunicació i seguretat estan en ple procés d'execució, segons el que es preveu.

Com a treballs ja completats, en 2020 van acabar les obres de construcció de la rampa que connecta els trams subterranis i en superfície a l'altura de l'avinguda Amado Granell. Les obres han inclòs la construcció de la parada en superfície de Germans Maristes, per un import superior als 3,8 milions d'euros.