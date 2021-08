Sorprenden a cerca de 70 jóvenes haciendo un botellón incumpliendo medidas frente al Covid-19 en Fortuna

La actuación se inició el pasado sábado, 31 de julio, cuando la Guardia Civil fue alertada de la concentración de un numeroso grupo de jóvenes en un paraje de la pedanía Peña de la Zafra del municipio de Fortuna, según han informado fuentes del Instituto Armado.

Sobre las 4.00 horas del domingo, patrullas de la Benemérita y de la Policía Local de Fortuna se desplazaron al lugar, donde, el volumen de la música y el trasiego de vehículos, permitieron constatar que se trataba de un botellón.

A esta pequeña aldea, ubicada en un entorno paisajístico natural que ofrece a los visitantes alojamientos rurales, habían acudido unas 70 personas y cerca de una treintena de vehículos, venidos de municipios limítrofes e incluso de la vecina provincia de Alicante, supuestamente convocadas a través de redes sociales.

La actuación finalizó con la identificación de 40 personas y la confección de un número similar de denuncias por incumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la expansión del Coronavirus, tales como superar el número máximo de integrantes no convivientes en una reunión, no hacer uso de la mascarilla o no respetar la distancia social de seguridad.

Las denuncias han sido remitidas a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), por infracciones recogidas en la normativa que regula las medidas restrictivas para combatir la epidemia originada por el Covid-19.

La Benemérita continúa la investigación para identificar a la totalidad de los participantes, por lo que no se descarta que el número de denuncias aumente.