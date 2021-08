La covid modifica el patrón de las quejas de los consumidores tras año y medio de pandemia y ahora tienen nueva diana

El Portavoz de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha presentado el balance de denuncias de los consumidores en el primer semestre de 2021 y, con la mejora de la situación de la pandemia, las quejas de los consumidores han cambiado de rumbo.. Este año, las aerolíneas y las agencias de viaje dejan de ser los sectores más denunciados y les dan el relevo a la banca y las empresas de telecomunicaciones, los sectores con más reclamaciones de los usuarios.

Este año y medio de pandemia y el levantamiento de las restricciones ha hecho que las quejas de los consumidores marquen un cambio de rumbo en sus quejas. Durante el año 2020, la mayoría de ellas fueron dirigidas a las aerolíneas y las agencias de viaje ya que muchas se negaron a devolver el dinero de los vuelos y los alojamientos cancelados durante el confinamiento, algo a lo que están obligados por ley. Y muchos consumidores siguen esperando esta devolución.

Rubén Sánchez ha recordado además que, si en este 2021 no se puede coger. un vuelo o se tiene que cancelar un viaje por hacer cuarentena o por estar enfermo de covid, las aerolíneas y las agencias de viaje deben devolver el importe íntegro al consumidor ya que se trata de un servicio no disfrutado.

La nueva diana de los consumidores: la banca

En total, en los primeros seis meses del año 2021, Facua, con más de 250.000 socios, tramitó 5.543 expedientes de reclamación contra empresas. El 19% de estas denuncias fueron destinadas a empresas de la banca, convirtiendo este sector en el más denunciado en lo que va de año.

La mayoría de reclamaciones contra la banca tienen que ver, sobre todo, con irregularidades hipotecarias, claúsulas suelo, hipotecas referenciadas al IRPH o incremento de comisiones de forma irregular.

El segundo sector con más reclamaciones fue el de las telecomunicaciones, con un 17% de las denuncias. En este caso, la mayoría tienen que ver con ofertas de captación que luego no se ajustan a la realidad, dificultades para darse de baja o cobro de penalizaciones abusivas cuando se quiere abandonar una compañía. También son muy frecuentes las reclamaciones porque la velocidad de internet contratada no es la que llega realmente.

La pandemia acrecenta las denuncias en sanidad

Con un 11% de las reclamaciones totales, la sanidad y las eléctricas, tan mencionadas este año por la nueva tarifa de la luz, más en un día como este martes que ha vuelto a batir récord histórico, empatan como los siguiente sectores con más denuncias.

En cuanto a la sanidad pública, este año de pandemia acrecienta los problemas que los consumidores ya venían experimentando: grandes retrasos y problemas de calidad asistencial. En la sanidad privada, las reclamaciones tienen que ver, sobre todo, con incumplimiento de contratos al no prestar los servicios prometidos.

Gran parte de las reclamaciones de la sanidad tienen que ver con Dentix que, aunque salvó su cierre con la absorción de Vitaldent, todavía no ha proporcionado los tratamientos prometidos a muchos clientes. Por lo que algunos están a la espera del tratamiento o con este a medias, mientras, además, pagan a las entidades financieras los préstamos que pidieron para poder financiarlos,

Las eléctricas en el punto de mira

Durante los últimos meses las eléctricas han estado en el punto de mira por la subida constante de los precios de la luz que este agosto triplican los del año anterior, pero, los consumidores se queja sobre todo por los engaños.

Según las denuncias de los consumidores, las eléctricas ofrecen descuentos que luego se convierten en tarifas más caras. Pero, sobre todo, se quejan del chantaje. Según Facua, en cuanto hay una deuda, antes de comprobar si es un problema de contador, la compañía eléctrica amenaza con cortes de luz o poner al consumidor en listas de morosos.

Críticas al ministerio de Consumo

Desde Facua, lamentan que "el ministerio de Alberto Garzón no está visibilizando públicamente irregularidades cometidos por empresas”, de hecho, no están seguros de si llegan a investigar a las empresas denunciadas.

"No se están tomando medidas ni señalando a las empresas que están incumpliendo la normativa”, ha dicho Sánchez. Y, aunque el ministerio no tiene capacidad sancionadora, no implica que no pueda "señalar a empresas que están defraudando a los consumidores" para alertarlos de los fraudes, aseguraba el portavoz de Facua.

Pasividad de consumidores y administraciones

Sánchez ha asegurado que "la pasividad de los consumidores favorece el fraude". Si los consumidores no denuncian, las empresas nunca van a devolver el dinero. Es lo que le pasó a millones de personas en 2020 que tuvieron que cancelar sus viajes por el covid pero no denunciaron a las aerolíneas para que les devolvieran el dinero.

Tampoco ayuda la pasividad de las administraciones que no "ponen multas contundentes" para evitar el fraude de las empresas. La mayoría, ni siquiera identifica a las empresas defraudadoras, lo que ayuda a que tengan total impunidad.