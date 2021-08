Ajuntament i Generalitat creen una comissió mixta per abordar el problema de les vivendes buides d’Orriols

L’Ajuntament de València i la Generalitat han creat una comissió mixta per abordar l’existència d’una borsa de vivendes buides al barri d’Orriols. El regidor de Protecció Ciutadana i Policia local, Aarón Cano, es va reunir ahir dilluns amb el vicepresident segon del Consell de la Generalitat i conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau. Cano afirma que a l’Ajuntament “li preocupa l’existència d’una borsa de vivendes buides al barri d’Orriols” i demana que “la Conselleria siga el contacte amb els grans propietaris d’unes vivendes que no estan eixint al mercat”.

L’edil considera que “la vivenda passa per ser un dels grans problemes que dificulten la solució al barri d’Orriols” i, per això, “volem que els habitatges siguen un espai de projecte de vida per a famílies que necessiten de solucions habitacionals”.

“Ens preocupa que l’existència d’eixa borsa de vivendes buides puga estar provocant el trencament de la convivència en el barri d’Orriols”, declara.

En aquest sentit, el regidor creu que la reunió amb el vicepresident segon de la Generalitat fou “tremendament fructífera, profitosa” i els va permetre “identificar un dels majors problemes que tenim en estos moments al barri d’Orriols”.

A més, l’edil espera que “aquesta comissió treballe segons vagen sorgint situacions sobrevingudes en altres punts de la ciutat”. Per això, Cano opina que “la Conselleria pot ser l’enllaç necessari per contactar amb eixos tenidors, amb eixos grans propietaris de vivenda que no estan eixint al mercat i que passen per ser un dels grans problemes que dificulten la solució al barri d’Orriols”.

Solucions de regeneració urbana al barri

Per la seua banda, la regidora de Vivenda, Isabel Lozano, creu “una bona notícia que la Conselleria de Vivenda es vulga implicar en la solució als problemes habitacionals que tenim a la ciutat de València, i concretament al barri d’Orriols, i que puga plantejar mesures per tal que els grans propietaris de vivenda que hi ha al barri, les rehabiliten i les puguen posar a disposició del lloguer per a moltes famílies. Jo crec que és una bona notícia”.

Lozano considera que també ha arribat el moment de “plantejar amb la Conselleria accions més intenses com propostes de regeneració urbana per afavorir, amb ajudes públiques, la rehabilitació de moltes de les vivendes del barri, de comunitats de propietaris que no tenen capacitat econòmica, i això també seria un impuls molt important per ajudar a millorar la convivència i les condicions de vida de les famílies”.