Concerts de León Benavente i Shinova, humor i espectacles familiars, en la segona setmana de Nits de Vivers

El cicle Nits de Vivers iniciarà aquest dimecres, 4 d'agost, la segona setmana d'activitats, "repleta de concerts, humor i espectacles", amb la presència de l'humorista i actor valencià Xavi Castillo.

A més, durant els pròxims dies, els assistents podran gaudir amb els concerts de Shinova, León Benavente i Iseo & Dodosound, així com de l'espectacle 'Hara, el espíritu de la selva', destinat al públic familiar i basat en l'obra 'El llibre de la selva' de Rudyard Kipling.

El festival, amb una programació pensada per a "enriquir l'oferta cultural de l'estiu", va començar el passat dijous 29 de juliol i s'allargarà fins al diumenge 29 d'agost amb propostes de pop, rock, rap, música urbana i electrònica, ha indicat l'organització de l'esdeveniment.

Aquesta iniciativa forma part dels projectes que ha posat en marxa el sector valencià de la música per a incentivar la recuperació de la indústria en la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, més de 100 treballadors entre tècnics, artistes i serveis contractats participaran cada dia en aquest esdeveniment.

Les actuacions tenen lloc als Jardins de Vivers i el recinte compta amb una zona gastronòmica i aparcament de bicicletes. Les entrades per a tots els espectacles del festival es poden adquirir en la pàgina web oficial del festival.

El cicle està integrat en la marca Mediterranew Musix que promou Turisme Comunitat Valenciana. A més, compta amb el patrocini de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que se suma a la celebració amb l'objectiu de continuar apostant per crear noves experiències i generar trobades de qualitat entorn de la música en directe.

Xavi Castillo, Shinova i León Benavente

La companyia Pot de Plom, comandada per l'humorista valencià Xavi Castillo, recuperarà la seua particular lectura de la Bíblia dimecres que ve 4 d'agost. Els responsables del muntatge destaquen que molts fets de l'actualitat recorden als textos bíblics: declaracions de polítics, conclaves en el Vaticà, etc.

D'aquesta manera, l'actor farà una interpretació molt personal de la història més contada: la Creació, el Diluvi Universal, Moisés i les taules de la llei, la Torre de Babel, el naixement de Jesús i els miracles. "Històries que tots coneixem, però que adquireixen una gran força còmica si es revisen els textos originals", apunten des de la companyia.

Un dia després, el dijous 5, la música tornarà a l'escenari dels Jardins de Vivers amb l'actuació de Shinova. Els bascos aterraran a València en el marc de la gira de presentació del seu últim treball, 'La bona sort'. L'àlbum es va publicar el mes de març passat i es va col·locar ràpidament en les primeres posicions de vendes a Espanya.

A pesar que el disc es va escriure majoritàriament abans de la pandèmia de la Covid-19, moltes de les cançons del repertori semblen referir-se a la nova normalitat que vivim. Musicalment, el disc està replet de línies de guitarra, teclats i elements electrònics i es diferencia a nivell rítmic i melòdic dels anteriors treballs de la banda, però sense perdre la seua essència.

Posteriorment, el divendres 6 d'agost, Nits de Vivers acollirà el concert de León Benavente, amb músics com Abraham Boba (veu i teclats), Eduardo Baos (baix i sintetitzadors), Luis Rodríguez (guitarra) i César Verdú (bateria). Amb el seu debut homònim publicat en 2013 van aconseguir atraure l'atenció dels amants del pop-rock, al mateix temps que desembarcaven en festivals i sales de tot el país.

L'èxit es va repetir tres anys després amb l'àlbum '2'. Finalment, al setembre de 2019 va veure la llum 'Vamos a volvernos locos', que la seua gira de presentació es va reprendre fa unes setmanes després d'ajornar-se per la pandèmia de la Covid-19.

Iseo & Dodosound i ‘Hara, el espíritu de la selva’

Els amants dels ritmes jamaicans es donaran cita als Jardins del Real el dissabte 7 per a escoltar les composicions d’Iseo & Dodosound. Els navarresos actuaran a València dins d'Inédito Tour, una gira amb la que compartiran amb el públic cançons que formaran part del seu tercer àlbum, de pròxima publicació.

Es tracta d'un xou "únic i exclusiu" que passarà per molt poques ciutats i on oferiran nou material. A més, ho faran amb la banda The Mousehunters, una secció de vents que enriqueix el so de la parella. També sonaran composicions dels seus anteriors treballs.

Finalment, el diumenge 8 d'agost es representarà el musical per a tota la família 'Hara, el espíritu de la selva'. La seua font d'inspiració és 'El llibre de la selva', la col·lecció d'històries escrita pel britànic Rudyard Kipling a la fi del segle XIX i que va arribar a la pantalla per primera vegada en 1967 de la mà de Disney.

Amb un ampli elenc i una escenografia que destaca pels seus vestuaris i decorats, aquest espectacle es podrà veure per primera vegada a València després de passar per diverses ciutats espanyoles. L'obra vol ressaltar l'amor per la naturalesa, amb missatges sobre el respecte i la necessitat de cuidar l'entorn. Així mateix, el text destaca la importància de la família i de la convivència amb els diferents.