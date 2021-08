El emotivo regreso de Christian Gálvez a televisión: "Les he echado mucho de menos"

Este lunes, Telecinco emitió en su prime time el estreno de Alta tensión. Se trató del regreso de un icónico formato que en su momento presentó Constantino Romero, pero en esta ocasión fue Christian Gálvez quien dirigió el programa, regresando así a las pantallas tras una extensa temporada.

Cabe destacar que, justo unas horas antes del estreno, Gálvez se despidió de Twitter. Y es que, ya en anteriores ocasiones había demostrado que era bastante vulnerable a las críticas, de manera que esta vez decidió poner la tirita antes de la herida: "Este no es un lugar sano", expresó.

El también escritor había mostrado su interés en múltiples ocasiones en volver a la televisión, y dio fe de ello en su discurso inicial al inaugurar el programa: “Solo hay un lugar donde la luz cuesta más que la factura de casa. Este. Esto no va de facturas, va de tensión. Alta tensión. Y, si me lo permiten... yo no sé ustedes, pero durante todo este tiempo, les he echado mucho de menos”, dijo el mostoleño.

Después, dio paso a cuatro concursantes entre los cuales dos resultarían muy cercanos para los aficionados a este tipo de concursos: Paco de Benito, quien también participó en Supervivientes 2016; y Mari Carmen, que luchó contra el ganador del último bote de Pasapalabra en Telecinco.

Así, ambos conocían al presentador de su faceta previa a los dos años de parón a los que se vio obligado después de que Telecinco no pudiera continuar produciendo Pasapalabra, un formato que ahora presenta Roberto Leal en Antena 3.