Más presencia de Guardia Civil esta semana en Pegalajar para velar por las medidas anticovid durante las fiestas

Así se ha decidido durante la Junta Local de Seguridad del municipio que ha presidido junto con el alcalde de la localidad, Manuel Carrascosa. El objetivo de la reunión ha sido coordinar y diseñar el dispositivo de seguridad, en el que participarán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, la Policía Local y Protección Civil.

"Se ha visto conveniente reforzar la vigilancia y los controles específicos durante esos días en los que, debido a las fiestas, se produce una mayor presencia de personas que quieren disfrutar de un festejo muy arraigado en la comarca", ha explicado en una nota la subdelegada.

En la reunión, se ha analizado la planificación y coordinación que mantienen Guardia Civil y Policía Local, con la ayuda que siempre presta la agrupación de Protección Civil, para el control y la vigilancia ante las actividades festivas programadas, con especial atención a que no se produzca consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Madueño ha hecho especial incidencia en la necesidad de respetar y cumplir las medidas sanitarias vigentes ante la pandemia del coronavirus. "Es imprescindible no bajar la guardia. El virus continúa aquí y no podemos olvidar que se contagia con facilidad. Hay que comportarse con responsabilidad para disfrutar unas fiestas que no conlleven aumento en contagios", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que se intensificarán las patrullas de la Guardia Civil, que habrá más controles específicos de seguridad y también por parte del Subsector de Tráfico. El objetivo es evitar que "haya masificación de personas o se produzcan conductas no permitidas, como el botellón, que puedan fomentar la propagación del virus". De este modo, "se va a poner especial énfasis en estas cuestiones y, por ello, se va a aumentar la vigilancia durante esos días".

Con respecto al dispositivo que se va a establecer, la subdelegada ha indicado que se producirá un aumento del personal de servicio de Seguridad Ciudadana de Guardia Civil, que normalmente opera en la zona.

COMPROMISO CON LA SALUD

"La ciudadanía tiene un deber de compromiso con la salud, por ello tenemos que ser conscientes de que lo que está en juego son vidas, debemos ser responsables y evitar cualquier tipo de aglomeración que pueda traducirse en un aumento de los contagios", ha insistido.

Por ello, ha vuelto a pedir responsabilidad ciudadana ante las posibles aglomeraciones que pudieran producirse por las fiestas del municipio. Al hilo, ha recordado que, "debido al covid-19, la prioridad debe ser salud" y "sigue siendo fundamental cumplir las normas y las recomendaciones efectuadas por la autoridad sanitaria competente y no bajar la guardia".

De la misma forma, ha agregado que el cumplimiento de las medidas de prevención contra el coronavirus debe estar presente en todo momento. "Tenemos que seguir cumpliendo y llevar la mascarilla siempre que sea necesario, mantener distancia social y efectuar una buena higiene de manos. La responsabilidad de toda la ciudadanía es primordial para protegernos porque la pandemia aún no ha terminado", ha añadido.

En este sentido, la subdelegada ha puesto especial hincapié en que, "en ningún caso está previsto que las fiestas se desarrollen como tradicionalmente". Así, Madueño ha apelado a la ciudadanía para que celebración de la Virgen de las Nieves transcurra de "otra forma, prudente y responsable, sin que se produzcan aglomeraciones".

"El Gobierno de España está cumpliendo con las expectativas con respecto a la vacunación de la población. El objetivo es poder garantizar la inmunidad de grupo y, con ello, acercar la recuperación económica, pero para conseguir este objetivo es necesaria la responsabilidad de la ciudadanía", ha asegurado.

Por otro lado, la Junta Local de Seguridad de Pegalajar ha analizado la situación de los datos de criminalidad en el municipio, que "están muy por debajo de la media andaluza", según los datos aportados por la Guardia Civil.