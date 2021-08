A Xunta adxudica o primeiro contrato dun sistema estable de rastreadores por uns 14 millóns anuais

Segundo informou a empresa nun comunicado de prensa, o contrato licitado polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) "establece un custo total estimado polo servizo de 13,8 millóns de euros anuais" e, engade, abonarase posteriormente en función do número de servizos efectivamente prestados.

A resolución publicada pola Administración autonómica no seu portal de contratos públicos sitúa a adxudicación no pasado 13 de xullo. Previamente, o pasado mes de marzo, o propio presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciara a licitación pública deste contrato após o acordo adoptado no Consello da Xunta.

Segundo explicou entón o titular do Executivo autonómico, até esta licitación, a contratación deste servizo realizouse mediante a tramitación de emerxencia recollida no artigo 120 da Lei de Contratos do Sector Público.

Con todo -xustificou- "á vista da evolución da pandemia, co incremento significativo de casos e a incerteza ante a posible aparición de novas ondas", a Xunta de Galicia considerou adecuado realizar unha licitación pública deste servizo.

OPERARÁ A TRAVÉS DE EXTEL

ABAI Group operará este servizo a través da súa empresa subsidiaria Extel, compañía que integrou hai un ano e medio na súa estrutura após a súa adquisición ao grupo Adecco.

"Despois desta adquisición, ABAI Group abriu unha nova etapa marcada pola estabilidade e o crecemento, que se sustentou nunha política de fortes investimentos en tecnoloxía e solucións dixitais para mellorar a xestión dos seus equipos", sinala a empresa.

A compañía afirma que entregou aos seus traballadores "os equipos informáticos necesarios" para o desenvolvemento da súa actividade laboral e, así mesmo, puntualiza, "de maneira diferencial, estes veñen percibindo desde o pasado mes de marzo de 2020 a compensación polos gastos derivados do teletraballo".

Neste tempo, ademais, ABAI Group, subliña no seu comunicado, "logrou implantar un novo clima laboral, deixando atrás a etapa de conflitos xudiciais que arrastraba a compañía Extel até o momento de ser adquirida".