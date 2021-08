El punt de bany accessible de la platja del Cabanyal incorpora sessions de fisioteràpia

El punt de bany accessible de la platja del Cabanyal incorpora aquest estiu sessions de fisioteràpia personalitzades, zona de massatge, espai per fer exercicis de mobilitat —amb manuelles, pilotes i tires elàstiques— i personal d’animació amb activitats per a adults i xiquets.

Això serà possible gràcies a un conveni entre Creu Roja i la Fundació AXA en què ha col·laborat l’Ajuntament de València. La iniciativa només s’ha posat en marxa en huit platges de tot Espanya i “s’afig als recursos adaptats per a l’accessibilitat universal que venim oferint fins ara”, segons ha explicat el regidor de Platges, Qualitat Acústica i de l’Aire, Giuseppe Grezzi.

L’edil ha apuntat que el servei d’ajuda al bany per a persones amb discapacitat del Cabanyal, la Malva-rosa i Pinedo ha ampliat enguany les dates, l’horari d’atenció i l’aforament, compta amb tres cadires amfíbies més i s’han renovat els tendals de totes les casetes. A més, al Cabanyal s’ha programat per primera vegada pilates adaptat.

“Gràcies a aquest conveni totes les persones amb mobilitat reduïda que acudisquen a la nostra platja tindran nous serveis adaptats per a l’accessibilitat universal que se sumen als que realitzàvem fins ara. A més es podrà continuar gaudint d’activitats d’animació, de fisioteràpia i nous recursos”, ha explicat el regidor Giuseppe Grezzi.

A València hi ha tres punts d’assistència per a persones amb discapacitat, a les platges del Cabanyal, la Malva-rosa, i Pinedo, i altres dos més al Saler i el Perellonet, els quals, si bé no tenen les mateixes característiques que els anteriors, sí ofereixen ajuda al bany, prèvia cita a través del telèfon 963 542 323. Tots estan gestionats per personal de Creu Roja.

Els punts del Cabanyal, la Malva-rosa i Pinedo compten amb una caseta i zona d’ombra, taules i cadires; una cadira de rodes; grues d’alçament i arnesos; cadires de dutxa; lliteres; llibres en braille per a persones amb discapacitat visual; vàters modulars accessibles; senyalística blava en les passarel·les per arribar al punt i desplaçar-se a l’aigua; rampes d’accés, i places d’aparcament pròximes reservades a persones amb mobilitat reduïda.

Es disposa així mateix de distints elements per al bany, entre ells, cadires amfíbies, crosses amfíbies, elements de flotació, i l’anomenada línia de vida, això és, una cordada al mar perpendicular a la línia de platja on poden subjectar-se les persones amb dificultat per entrar i moure’s a l’aigua.

Com a novetats d’enguany, a més de l’ampliació dels horaris i de la temporada de bany, s’han canviat els tendals de les tres casetes, s’han adquirit tres cadires amfíbies més gràcies a una subvenció de La Caixa, s’han realitzat activitats de pilates adaptat al punt accessible del Cabanyal i, a través del conveni amb AXA-Creu Roja, s’ha reforçat el servei en aquesta platja amb fisioteràpia, animació sociocultural, espai per a massatges i exercicis de mobilitat.

Durant la presentació d’aquests nous recursos, el regidor Giuseppe Grezzi ha estat acompanyat del president provincial de Creu Roja a València, Juan José Collado; la responsable de bany adaptat al Cabanyal, Yolanda Maicas; el coordinador provincial de Creu Roja a València, Marcos Haro; el director provincial de Socors de Creu Roja a València, Fernando Esteve; la directora local de Socors de Creu Roja a València, Macarena Lozano, i la gerent de la Fundació AXA, María José Ballestero.

Dates i horaris més extensos

El punt de bany accessible del Cabanyal va estar obert l’any passat entre el 15 de juny i el 31 d’agost, mentre que enguany ho farà fins el 15 de setembre. En 2020, el de la Malva-rosa va funcionar entre l’1 de juliol i el 31 d’agost; en 2021, s’estendrà fins el 15 de setembre. Pel que fa a la platja de Pinedo, l’horari era d’11 a 15 hores durant els mesos de juliol i agost, i ara estarà en marxa fins les 19 hores.

Per a l’edil, “açò suposa una ampliació tant de les dates com dels horaris d’atenció per continuar amb el trencament de barreres arquitectòniques”. Així, el passat 15 de juny es va posar en marxa el punt del Cabanyal, obert d’11 a 15 hores fins el 30 de juny. Aquest horari s’amplia a les 19 hores entre l’1 de juliol i el 31 d’agost a la Malva-rosa, el Cabanyal i Pinedo, i es manté a les platges del nord fins el 15 de setembre.

També ha augmentat l’aforament de les casetes. Al Cabanyal és de 20 persones davant de les 15 de l’any passat; a la Malva-rosa, de 18 enfront de les 12 de 2020, i a Pinedo, de 12 davant de 8. “Això implica millorar en un 42 % la capacitat, si bé aquestes quantitats podran ser superades per avanços en la situació de pandèmia”, ha puntualitzat Giuseppe Grezzi, qui ha assenyalat que la capacitat màxima és de 35 persones al Cabanyal i 25 a la Malva-rosa i Pinedo.

El regidor ha recordat que les platges del Cabanyal i la Malva-rosa posseeixen la certificació d’accessibilitat universal UNE 170.001 i ha assegurat que “tots els anys es realitzen enquestes i el servei d’ajuda al bany per a persones amb discapacitat és un dels millors valorats”.