Hosbec creu que Benidorm podria aconseguir el 90% d'ocupació a l'agost, però alerta d'incertesa britànica

El president de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana (Hosbec), Toni Mayor, manté l'esperança que es puga arribar a la fi d'estiu a un 90% de l'ocupació hotelera a Benidorm.

En declaracions a Europa Press Televisión, Mayor ha destacat que estem "molt millor" que l'any passat en aquestes dates, ja que hi ha un 75% d'ocupació (tenint en compte que el 75% de la planta hotelera està oberta". "Però, no hi ha reserves, només coses puntuals", ha lamentat.

En aquest sentit, ha apuntat que estan una mica "marejats" amb les decisions del govern de Boris Johnson i considera que els britànics estan "decebuts".

I és que, a partir de hui, s'eximeix de la quarantena als viatgers amb la pauta completa de vacunació que arriben a Anglaterra procedents dels denominats "destins en ambre" de la UE (Unió Europea) i dels Estats Units. "Hi ha molta incertesa respecte als colors dels semàfors", afirma el president d’Hosbec, qui recorda que situar-nos com un color ambre ens beneficiaria.

D'altra banda, el president d’Hosbec considera que és una "oportunitat" única per a fidelitzar a aquells turistes de major poder econòmic que abans se n’anaven de creuer i que enguany prefereixen quedar-se a Benidorm.