Soler demana que les comunitats puguen "singularitzar polítiques industrials i partides dirigides als ajuntaments"

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha sol·licitat aquest dilluns, en el transcurs de la reunió telemàtica de la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que "les comunitats autònomes puguen singularitzar les polítiques industrials que es finançaran amb aquests fons, així com poder territorialitzar les partides de fons dirigides a ajuntaments perquè arriben a les xicotetes corporacions".

“L'estructura productiva d'Espanya és variada territorialment, per això ens agradaria concretar que una part dels fons dirigits a la indústria vagen enfocats a projectes que incideixen directament en les estructures productives de cada territori", ha assenyalat Soler.

En el cas de la Comunitat Valenciana, "el tèxtil, el calçat o la ceràmica, entre altres, tenen un pes molt important en la nostra economia, i això no ocorre de forma generalitzada en el conjunt d'Espanya". "Volem que els fons arriben a aquests sectors, que tant ho necessiten, i per a això és necessari que puguem singularitzar les actuacions", ha agregat.

"Seria alguna cosa així com dissenyar uns 'Perte autonòmics', ha apuntat el conseller d'Hisenda. Els Perte són Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica i el conseller ha proposat prendre'ls com a exemple per a l'execució del MRR (Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència) en cada territori, ja que "el teixit industrial de cadascuna de les autonomies té unes característiques i peculiaritats que s'han d'atendre".

En aquesta línia, Soler també ha sol·licitat, en la seua intervenció durant el transcurs de la reunió, "que es produïsca un repartiment territorialitzat dels fons europeus perquè arriben també als xicotets municipis, de manera que aquests no hagen de competir amb altres entitats de més volum".

"L'estructura municipal és molt diferent per comunitats autònomes. Les corporacions locals són les administracions més pròximes als ciutadans i, per tant, als negocis i a les empreses, i els ajuntaments més xicotets han de ser tinguts en compte", ha apuntat Soler.

Així mateix, el conseller també ha sol·licitat que es valore en el disseny de les ajudes el tema de la despoblació i de la congestió demogràfica, "dos fenòmens demogràfics i socials que es donen en la Comunitat Valenciana".

Certificació i verificació

Durant la seua intervenció, Soler també ha demandat que "s'avance en la corresponsabilitat entre el govern i les comunitats autònomes i que s'aclarisquen, com més prompte millor, tots els criteris i mecanismes de certificació i verificació".

"Estem davant un mecanisme nou, amb un funcionament completament diferent al dels fons estructurals i al del mecanisme financer pluriennal. Es tracta d'una oportunitat històrica que ha brindat la Unió Europea a tots els països i regions, però al mateix temps també estem davant un repte, perquè hem de gestionar unes ajudes d'una forma totalment nova", ha apuntat.

El conseller ha assenyalat que "el tema de la cogovernança és una cosa nova en la qual anirem avançant i aprenent tant el Govern nacional com els governs autonòmics. Suposa un reforçament de la coordinació i del consens".

Soler ha apostat per dur a terme un debat constructiu en el marc de la Conferència Sectorial. "No estem davant un debat partidista. Per a aclarir-nos entre diverses institucions hem de jugar junts el mateix partit", ha assegurat.

"La col·laboració serà clau per a l'èxit del MMR. Hem d'anar aprenent junts i evitar les controvèrsies, perquè ací ens estem jugant el futur d'aquest país. Estem davant un 'pla Marshall' i cal aprofitar-lo al màxim", ha assenyalat el conseller.

Conferència sectorial

La Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha estat presidida per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i en ella han participat tots els consellers i conselleres autonòmics responsables de fons europeus; el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero; així com representants de diverses secretàries d'Estat i la Secretaria General de Fons.

En el transcurs d'aquesta, la ministra d'Hisenda ha anunciat que els fons del MMR es van a poder plurianualitzar i que en termes de Comptabilitat tindran un tractament neutre, ja que no computaran ni per a dèficit ni per a superàvit, unes mesures que Soler ha acollit com a "positives".

Per part de la Generalitat han participat en la reunió, a més del conseller d'Hisenda, la secretària autonòmica d'Hisenda, María José Mira, els directors generals de Coordinació de l'Acció del Consell, Juan Ángel Poyatos; Fons Europeus, Andreu Iranzo; i la directora general de Pressupostos, Eva Martínez.

La Conferència Sectorial és un òrgan de coordinació entre l'Estat, les comunitats autònomes i ciutats autònomes per a establir vies de cooperació en la implementació dels fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) que han d'impulsar i transformar l'economia espanyola.