La futura Escola d'Idiomes Virtual preveu arrancar el curs 2022-23 amb certificacions de valencià i anglés

La futura Escola d'Idiomes Virtual valenciana, que posarà en marxa la Conselleria d'Educació, preveu arrancar el seu funcionament el curs 2022-23 amb la possibilitat d'obtindre mitjançant la modalitat en línia certificacions de valencià i anglés.

Així ho ha manifestat el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, en una entrevista concedida a Europa Press en la qual ha advocat per "aproximar l'aprenentatge de llengües al conjunt de la ciutadania fent-lo cada vegada més accessible".

"Ho hem fet augmentant l'oferta de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) i generant més seus per a vertebrar el territori. Ara apostem per iniciar durant el curs que ve la marxa de l'Escola Virtual, que arrancarem amb valencià i anglés al principi per a poc a poc anar afegint més idiomes", ha explicat.

D'aquesta manera, el 'full de ruta' és, durant aquest curs 2021-22, "anar treballant en el procediment per a poder presentar-lo d'ací a sis mesos" i que les persones que trien aquesta via a distància puguen començar a partir del curs següent.

Aquesta escola virtual -un dels objectius contemplats pel Consell en el seminari de govern celebrat recentment a Benassal- tindrà com a objectiu expedir les certificacions oficials de les EOI valencianes "en línia i els actuals centres presencials atendran també un aprenentatge virtual". "Això és el que desenvoluparem al llarg d'aquest curs", ha asseverat el titular d'Educació. "I ho farem -ha continuat- fent ús de les eines tecnològiques que ja existien abans de la pandèmia, però l'ús de les quals s'ha vist encara més durant i que permeten l'accessibilitat de l'aprenentatge".

Pel que respecta a l'oferta de les EOI de la Comunitat per a l'exercici 21-22, la xarxa de 24 escoles, present en 68 municipis, suma 74 ubicacions diferents entre seus principals i seccions.

84.300 places i 17 llengües

Per al pròxim curs s'ofereixen més de 84.300 places de cursos per a aprendre fins a 17 llengües: alemany, anglés, àrab, basc, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus, xinés, neerlandés, finés, polonés, valencià i espanyol, d'acord amb l'última informació facilitada per la Conselleria d'Educació.

La Generalitat ha iniciat enguany, amb el lema 'Un idioma més, una barrera menys', una campanya informativa dirigida als joves a partir de 14 anys per a estudiar llengües en les EOI. Es tracta d'informació de servei dirigida fonamentalment a joves que actualment cursen ESO, Batxillerat i FP.

La pretensió de la campanya és acabar amb la percepció que les escoles oficials d'idiomes només són per a persones majors d'edat. Això no és així, ja que qualsevol jove, a partir dels 14 anys, pot matricular-se per a estudiar una llengua que siga diferent de la que cursa com a primer idioma estranger en l'ESO, i a partir dels 16 anys poden triar aprendre qualsevol idioma que oferim en les EOI, inclòs el cursat com a primer idioma estranger en ESO, Batxillerat o FP.