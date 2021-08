Una jugosa noticia a saltado a la palestra: Rosa Benito podría tener un nuevo amor. Este fin de semana la colaboradora de Mediaset ha sido vista cenando con Luismi Rodríguez, ex de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. El empresario es conocido en el mundo del corazón por su lado más seductor, ya que se le ha relacionado con varias mujeres conocidas.

Este lunes, Rosa Benito ha parecido en Ya es mediodía, programa en el que trabaja, para aclarar esta noticia. En primer lugar, la colaboradora ha querido dejar claro que en la cena había más gente como, por ejemplo, Agustín Bravo; y que, aunque sabían que iban a ser captados por la prensa, no tiene nada de lo que esconderse.

"Esto fue una cena de compañeros con Agustín Bravo, Teresa, que es muy amiga de Luis Miguel...", ha comentado la ganadora de Supervivientes titubeando al pronunciar el nombre del hombre con el que se la relaciona. Este nerviosismo ha sido aprovechado por su compañera Alba Carrillo que ha añadido: "Uy, claro es que tu le llamas gordi, ¿no? Por eso no te acuerdas del nombre. El comentario de Carillo ha provocado las carcajadas del resto de tertulianos, incluida Benito.

"No tengo por qué escóndeme, soy una persona libre, pero tengo que decir que para nada. Yo sé que es un titular, lo digo, si hay alguna revista que va a sacar la foto que no, que ni estoy enamorada ni nada de nada, por ahora", ha aclarado la exmujer de Amador Mohedano. No obstante, ese "por ahora" podría interpretarse como que Rosa Benito deja la puerta abierta a una futura historia romántica con Luismi Rodríguez, u otro nuevo amor.

La colaboradora ha insistido en que el empresario es una persona muy agradable con la que se río mucho en la cena, que la invitó al puerto a ver los toros, pero que no va a ir. "Yo me reí mucho y hoy día lo que hace falta es reírnos y me lo pasé muy bien con él y con Teresa y Agustín, pero no tengo nada", ha comentado la cuñada de Rocío Jurado. "¡Que no, que yo no estoy enamorada", ha añadido dividiendo un corazón de cartón en dos.

Sobre su exmarido, Amador Mohedano, ha dicho que no sabe qué piensa sobre las últimas noticias que han salido a la luz. Alba Carrillo ha defendido que el hermano de la más grande sigue enamorado de Rosa Benito y que al escuchar sus declaraciones "habrá respirado tranquilo". Los comentarios de sus compañeros han hecho reír a la tertuliana, que no ha desmentido esto último.