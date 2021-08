Ana Terradillos se convierte en la estrella de 'AR': sustituye a Patricia Pardo y se estrena en el club social

Llega el mes de agosto y, con él, la llegada de las vacaciones. Sin embargo, hay quienes se despiden de sus semanas de descanso y vuelven al trabajo, algo que se refleja en televisión: los magacines se visten con caras nuevas con la llegada de los sustitutos. Así, este año, Ana Terradillos repite como sustituta de Ana Rosa Quintana al frente de El programa del verano.

Este lunes, el programa de Telecinco ha amanecido sin dos de sus principales colaboradores, Patricia Pardo y Joaquín Prat. La periodista, que copresenta ahora la sección de actualidad junto a la reina de las mañanas, ha capitaneado este espacio en solitario, algo que también ha ocurrido a la hora de ocupar el puesto de Joaquín Prat, quien normalmente está al frente del club social.

Desde este 2 de agosto, Ana Terradillos presentará todas las secciones del programa, desde las 8.55 horas de la mañana hasta las 13.30 horas, hasta que sus compañeros vuelvan de las vacaciones.

El perfil de Terradillos es más bajo que el de Ana Rosa, conocida por entrar en diversas polémicas con sus colaboradores, sobre todo en la mesa política. Algunos seguidores del programa echan en falta la garra de Quintana, sin embargo, otros celebran la presencia de la más joven. Parece ser que la escritora vasca estará al frente del magazine matutino durante todo el mes de agosto, algo que ha celebrado en directo.

Ana Terradillos presenta también el club social de #PdV2A. 🌟💖 pic.twitter.com/T6kBK8Rc5k — 🌞 Diego 🏝 (@diegobferrandez) August 2, 2021

La periodista ha festejado también la llegada a Ya es mediodía de su compañero Marc Calderó, en sustitución de Sonsoles Ónega. "Se me ha pasado volando, me podéis poner dos horas, ah no, que está Marc Calderó", ha comentado la colaboradora al fin del club social. Terradillos ha calificado la llegada de su compañero como la "época de los sustitutos".